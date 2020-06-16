Fransa'da Mafya Çatışması

Fransa'nın Dijon kenti, 5 gündür, Çeçen mafyası ile Kuzey Afrikalı mafya arasında otomatik silahlı, kavgalı çete savaşlarına sahne oluyor.

Kentin uyuşturucu satışları yapılmasıyla bilinen Gresailles mahallesindeki çatışmalar, 10 Haziran Çarşamba günü, 16 yaşındaki bir Çeçen gencin, mahalledeki bir nargile barda Kuzey Afrikalılar tarafından dövülmesiyle başladı. Bunun üzerine onlarca Çeçen, Perşembe ve Cuma günü araçlarla kente akın etti. Maske ve gözlükle yüzlerini saklayan, bıçak, demir çubuk, beyzbol sopası, tornavida ve Kalaşnikof silahlar taşıyan Çeçenler, mahalleyi bastı. Çeçen gencin dövüldüğü belirtilen nargile bar, yerle bir edildi. İki çete arasında yaşananları korkuyla izleyen mahalle sakinleri, çatışma sahnelerine tanık oldu. Amatör kameralardan sosyal medyaya yansıyan görüntüler, çatışmaların şiddetini gözler önüne serdi. Hafta sonu boyunca da Fransa'nın dört bir yanından, hatta komşu ülkelerden gelen Çeçenler, intikam almak için Gresilles mahallesine saldırmaya devam etti.

Olaylara müdahale edemeyen polis, Cuma akşamı kavgayı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı. Ancak hafta sonu da çatışmalar devam edince komşu kentlerden gelen ve uzman ekiplerden oluşan 200 kişilik destek kuvvet, Pazar günü olayları dindirmeyi başardı. Olaylarda 12 kişi yaralandı. Ancak güvenlik güçlerinin bölgeye yığılmasına rağmen Pazartesi gecesi de olaylar dinmedi. İki grup arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam etti. Dijonlu maskeli ve sopalı yaklaşık 150 kişi, gece "mahallerini olası bir Çeçen saldırısına karşı savunmak için" sokağa indi. Mahallede çöp bidonları ve araçlar yeniden ateşe verildi, makinalı tüfeklerle havaya ateş açılarak gövde gösterisi yapıldı. Dijon valisi, olayları izlemek üzere bölgeye gelen France 3 Televizyonu muhabirinin saldırıya uğradığını, "önce basın aracının taşlandığını, ardından şoförün saldırıya uğradığını ve gazete aracının alev alan barikatların içine atıldığını" açıkladı. Gece saatler 22.30'u gösterdiğinde, 60 polis, 40 çevik kuvvet, özel tim ve suçla mücadele tugayı polisleri yerel polise destek vermek üzere bölgeye geldi. Polisin müdahalesi sonucu olaylar yatıştı, 4 kişi tutuklandı.

Fransa'nın sahil kenti Nice ve yakınındaki Dijon'la Troyes ve Rouen kentleri, Nisan ayından bu yana sık sık Çeçen mafyası ile yerel mafya arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen, polisin müdahale etmekte geciktiğini belirterek, "Buradaki hikaye, uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından çok, kendi kendilerine adalet aramaları. Biri diğerinden daha hafif değil. Mutlaka çok hızlı bir şekilde sorumlular cezalandırılmalı" dedi. Dijon Belediye Başkan Yardımcısı Hamid El Hassouni ise "Valiliği, mahalle sakinlerini kaderlerin terkettiği için suçluyorum. Medyayı bu konuda yalan haber yaymakla suçluyorum. Bu olanlar, uyuşturucu trafiği ya da toplulukların savaşı değil. 8 bin mahalle sakini son 3 günde cehennemi yaşadı" dedi. İçişleri Bakanı bölgeye gidemedi Siyah yurttaşlara karşı polis şiddeti konusundaki açıklamaları nedeniyle polis teşkilatının öfkesini çeken İçişleri Bakanı Christophe Castaner, olay yerine gitmeden yaptığı yazılı bir açıklama ile güvenlik güçlerine desteğini sundu. Castaner'in yerine olay yerine giden yardımcısı, polise sahip çıkan istihbarat eski şefi Devlet Bakanı Laurent Nunez, valilik, belediye ve emniyet yetkilileri ile bir araya gelerek konuyu görüştü. Yetkililerle konuşan Devlet Bakanı Nunez, durumun çok ciddi olduğu ve cumhuriyet topraklarında bu tür olaylara izin vermeyeceklerini dile getirdi. Nunez, "Hiçbir topluluk, bir başkasından intikam almak için böyle saldırılar düzenleyemez. Adaleti yerine getirme görevi yalnızca devlete aittir" dedi.

Fransa'da 28 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerin ikinci turundan önce meydana gelen sokak çatışması, ülkede aşırı sağın tezlerini güçlendirdi. Uzun süredir hükümeti çeteler karşısında etkisiz kalmakla suçlayan aşırı sağ ana muhalefet lideri Marine Le Pen, olayları yerinde incelemek üzere Dijon'a gideceğini açıkladı. Diğer kentlere sıçradı Pazar akşamı Nice kentinde uyuşturucu merkezlerinden birisi olarak bilinen Liserons mahallesinde de Çeçenler ile Kuzey Afrikalı mahalle sakinleri arasında çatışma çıktı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kente ek polis gücü istedi. Nice'de 17 Nisan tarihinde de yine uyuşturucu trafiği ile tanınan Chenes mahallesinde iki Çeçen, otomatik silahlarla açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Troyes kentinde de 30 Nisan'da 50 kadar kişi kentteki mülteci sığınma evine saldırmış, Afrikalılar ile Çeçenler arasındaki çatışmada üç Çeçen yaralanmıştı. Polis kaynakları, Kafkas ''suç grupları'' ile Kuzey Afrikalı gruplar arasındaki çatışmaların "toprak kazanma" amacıyla yaşandığını dile getirdi.