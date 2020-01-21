HABER
  4. Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı

Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsel taciz ve cinsiyetçiliğin önlenmesine yönelik hazırlanan davranış kuralları bildirisine imza attı.

Fransa'da medya ve kültür kuruluşları cinsiyetçiliğe karşı ortak bildiri imzaladı

Fransa'da 60'a yakın medya kuruluşu ve kültür kurumu temsilcisi cinsel taciz ve cinsiyetçiliğe karşı hazırlanan "Davranış kuralları" bildirisini imzaladı.

Kültür Bakanlığı'nda düzenlenen törende bildiriye imza atanlar arasında Le Monde, Le Figaro gazeteleri, Endemol / Shine yapım şirketi, Cannes ve Séries Mania festivalleri, Universal Music France ile Warner Music ve Facebook gibi kuruluş ve şirketlerin temsilcileri yer aldı.

Davranış kuralları, Facebook'ta cinsiyetçi içeriklerin paylaşıldığı "Ligue du LOL" adlı grubun yol açtığı skandaldan sonra gündeme gelmişti. Söz konusu grupta aktif olan 30 gazetecinin meslektaşlarıyla yıllarca alay ettiği ve cinsiyetçi hakaretlerde bulundukları ortaya çıkmıştı. Cinsiyetçi hakaretlerin hedefinde çoğunlukla feministler, estetik bloglarının yazarları ve takipçilerinin yanı sıra erkek yazarlar ve YouTuber'lar da bulunuyordu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra "Medyadaki Kadınlar İçin" adlı dernek cinsiyetçi davranışların önlenmesine yönelik hazırladığı davranış kuralları bildirisini açıkladı. Bildiriyi imzalayanlar, çalışanlarını cinsel taciz hakkında bilgilendirmeyi taahhüt ederken, cinsel taciz mağdurlarına veya bu tür olaylara tanıklık edenlere başvuracakları bir muhatap göstermeyi kabul etmiş oluyor.

DW, AFP / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Türkiye'den Kıbrıs'a engelTürkiye'den Kıbrıs'a engel
'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı! Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

Rusya'da yeni kabine Putin'e tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.