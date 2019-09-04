HABER

Fransa’da milletvekili ve senatör sayısı düşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Fransa’da hükümet yeni bir reformla, Fransa Ulusal Meclisi’ndeki 577 milletvekili sayısını 433’e, 348 senatör sayısını ise 261’e indirecek.Fransa’da son Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kurumsal reformlar onaylandı.

Fransa’da hükümet yeni bir reformla, Fransa Ulusal Meclisi’ndeki 577 milletvekili sayısını 433’e, 348 senatör sayısını ise 261’e indirecek.
Fransa’da son Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kurumsal reformlar onaylandı. Reformlar içerisinde Fransa Ulusal Meclisi’ndeki milletvekili sayısının düşürülmesi ve seçim sistemi ile yargı bağımsızlığı, çevre koruması ve referandumlar yoluyla halkın irade beyanının kolaylaştırılması yer alıyor. Yeni reform tasarısıyla senatör sayısının 348’den 261’e, 577 olan milletvekili sayısının dörtte bir oranında düşürülerek 433’e indirilmesi hedefleniyor.
Çevre konusu ise, geçen yıl başlayan Sarı Yelekliler protestolarının ardından yenilenen son tasarıdaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Çevrenin korunmasının anayasada cumhuriyetin temel ilkeleri arasına konulması planlanıyor. Buna göre, Fransız anayasasının birinci maddesinde yer alan ‘Fransa bölünmez, laik, demokratik ve sosyal cumhuriyettir’ ifadesine ek olarak ‘Fransız Cumhuriyeti çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklimsel değişikliklere karşı duyarlı çalışır’ ifadeleri getirilecek.
Parlamentoya gönderilmesi planlanan tasarının son halinde ayrıca yerel yönetimlerin sorumluluk ve serbest karar alma yetkisinin genişletilmesi ön görülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin önerileri arasında bulunan başka bir önemli nokta ise, ‘yargı bağımsızlığı’ konusu. Eski cumhurbaşkanlarının otomatik olarak anayasa mahkemesi konumundaki ‘Anayasa Konseyi’ne üyeliği’ uygulamasına son verilmesi planlanıyor.

“Referandumların kapsamının genişletilmesi”
Emmanuel Macron’un istediği bir diğer değişiklik ise, ‘Halkın karar alma mekanizmalarına katılımının’ kolaylaştırılarak referandumların kapsamının genişletilmesi. Halen önemli konularda referandum düzenlenebilmesi için seçmenin onda biri ve Senato ile Ulusal Meclis üyelerinin beşte birinin imzası gerekiyor. Bu da 47 milyonu aşkın seçmenin olduğu Fransa’da 4,7 milyon kişiye denk düşüyor.
Hükümet ise, parlamenterlerin onda biri ile 1 milyon seçmenin imzasının bulunması şartıyla referandum düzenlenmesine imkan tanımasını istiyor.
Ayrıca mevcut sistemde 577 ayrı seçim bölgesinden yalnızca bir milletvekili iki turlu seçim sistemiyle seçilebiliyor. Reform tasarısı ise sayıları 433’e indirilecek olan milletvekillerinin beşte birinin seçimin ilk turunda yüzde 5 barajını aşan partiler arasında oy oranlarına göre paylaşılmasını öngörüyor. Bu sayede seçim çevrelerinin çoğunda ikinci tura kalamayan siyasi partilerin kısmen de olsa Ulusal Meclis’te temsil edilmesi amaçlanıyor. Hükümet, tasarının ilk uygulamasında bu oranı yüzde 15 olarak öngörürken, reformun başarılması halinde en az 87 sandalye partiler arasında paylaşılacak.
Mevcut seçim sistemi nedeniyle ikinci tura kalabilen partilerin sayısı sınırlı kalırken, yüzde 5’in üzerinde oy almış partiler sınırlı sayıda seçim bölgesinde milletvekili çıkarabiliyordu. Fransa, bazı kısıtlamalara rağmen bir siyasinin yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde 5 ayrı sandalye için yarışması mümkünken, Macron’un yeni reform paketinde nüfusu 9 binin üzerindeki şehirlerin belediye başkanlarının en fazla 3 ayrı sandalyede oturabilmesi öngörülüyor.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
İçişleri: 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri: 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştuKılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen PM toplantısında konuştu

En Çok Okunan Haberler

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti!

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Diğer Haberler
Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti! (Hasan Seymen ne demişti?)

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Son dakika! İçişleri: 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

Burhan Kuzu: Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Erdoğan: Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Erdoğan, Halep'i hatırlattı ve uyardı!

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması: Yalan ve uydurma

AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan 'istifa' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.