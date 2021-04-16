Fransa’da Milli Görüş Geri Atım Atınca Cami Krizi Sona Erdi

Strazburg kentinde Avrupa'nın en büyük camisi olması hedeflenen Eyüp Sultan Camisi'ne kent belediyesinden 2,5 milyon Euro yardım yapılması kararının ardından yaşanan kriz, proje sahibi Milli Görüş derneğinin yardım talebini geri çekmesiyle sona erdi. Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghyan, Milli Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) tarafından kentte yeni bir cami inşaatı için yapılan hibe başvurusunun, "finansman planlarını güçlendirme ihtiyacı" gerekçesiyle geri çekildiğini duyurdu. Belediyenin hibe yardımını onaylaması nedeniyle hükümetin hedefi haline gelen Belediye Başkanı Barseghyan, "Bu geri çekilme başvurusu üzerine kentimiz cami inşaatının devamı için ödeme yapmayacaktır" dedi. Barseghyan, Mill Görüş’ün "cumhuriyet değerleriyle uyumu konusunun değerlendirmesinin de kamuoyuna ve devlete ait olduğunu" belirtti. "Kapatılmasından yana değiliz" LCI haber kanalına konuk olan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Bakanı Marlene Schiappa, "Kamuya ait 2,5 milyon Euro'nun siyasal İslamı destekleyen bir derneğe ait projeyi finanse etmeyeceğini öğrenmekten dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi. Ancak kararın Yeşiller Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Barseghyan'dan gelmediğine dikkat çeken Schiappa, "Belediye son derece korkak bir tavırla bu kararların hiçbirini üstlenmedi. Belediye Başkanı başından sonuna, bu hikayenin altında ezilmiş görünüyor. Yerel yöneticiler siyasal İslam'ın baskısı altında ezilip acı çekmek için değil, zor bile olsa karar almak ve kararlarının arkasında durmak için oradalar" dedi.

Schiappa, Milli Görüş'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etki alanı içinde olduğunu ve Fransa İslamı Değerler Şartı’nı da imzalamadığını belirterek, "Cumhuriyet yasalarının dini kurallardan üstün olduğunu açıklayan bu belgeyi imzalamayarak, bu dernek politik İslam'ı savunduğunu kanıtladı. Bu kabul edilemez. İçişleri Bakanı (Gerald) Darminin’le, tüzüğe imza atmayan bu iki Türk derneğinin bölge toplantılarıyla yürüttüğümüz çalışmaya alınmaması konusunda çok sert bir genelge gönderdik" diye konuştu. Bakan Schiappa, bütün bu suçlamalara rağmen, Milli Görüş'ün yasaklanması ya da feshedilmesinin gerekli olmadığını dile getirerek, "Katılmadığımız veya cumhuriyet dışı olduğunu düşündüğümüz tüm dernekleri yasaklayacağımızı söylesem, bunun örgütlenme özgürlüğüne yönelik güçlü bir saldırı olduğu eleştirisi gelecektir" dedi. "Concordat" tartışması Strazburg Belediyesi'nde Mart ayında yapılan görüşmelerde, 28 milyon Euro maliyeti olduğu hesaplanan Eyüp Sultan Camisi'nin, "Alsace-Moselle bölgesine tanınan özel Concordat statüsü nedeniyle, yerel yönetimlere dini kurumları finanse etme yetkisinden" yararlanarak, 2,5 milyon Euro destek verilmesi kabul edilmişti.