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Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi

14.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Nantes kentindeki bir müze, Moğol İmparatoru Cengiz Han'la ilgili bir sergiyi "Çin Hükümeti'nin baskısı" nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediğini açıkladı.

Fransa'da Moğol İmparatorluğu Sergisi, 'Çin, Cengiz Han'a itiraz edince' en az 3 yıl ertelendi

Fransa'nın Nantes kentindeki bir müze, Moğol İmparatoru Cengiz Han'la ilgili bir sergiyi "Çin hükümetinin baskısı" nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediğini açıkladı.

Chateau des dusc de Bretagne Tarih Müzesi yetkilileri, "Cengiz Han", "Moğol", "İmparatorluk" sözcüklerine itiraz eden Çin yönetimini "tarihi yeniden yazmaya çalışmakla" suçladı.

Müze Müdürü Bertrand Guillet, "Savunduğumuz bilimsel, insani ve ahlaki değerler adına prodüksiyonumuzu durdurma kararı aldık" dedi.

Müze yetkilileri, Çin Kültür Mirası Dairesi yetkililerinin sergilenecek eserlerle ilgili açıklamalar, broşürler ve haritalara müdahale etmek istediklerini söyledi.

'Moğol azınlığa ayrımcılık'

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, serginin ertelenmesi kararıyla ilgili haberinde "Çin'in bu sansür girişimi Pekin'in çoğu kuzeydeki İç Moğolistan özerk bölgesinde yaşayan etnik Moğollara karşı ayrımcılığı artırdığı bir döneme rastlıyor" dedi.

Gazeteye göre sergi, Hohhot'daki İç Moğolistan Müzesi'yle birlikte düzenlenecekti. Ancak müze yetkililerine göre Çin'in "Moğol kültürünü kendi istediği gibi yansıtma girişimi" nedeniyle gerginlik yaşandı.

Müze, Çin hükümetini sansürcülükle suçladı ve Pekin'in Moğol azınlığa baskı yaptığını öne sürdü.

Çinli yetkililer, müzenin suçlamalarına yanıt vermedi.

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