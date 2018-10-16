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Fransa'da muhalefet partilerine polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Fransız polisi, Boyun Eğmeyen Fransa ve Sol Parti partilerinin merkezleri ile yöneticilerinin adreslerine baskın düzenledi

PARİS (AA) - Fransa'da polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Sol Parti (PG) partilerinin merkezleri ile parti yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı.

Evinde arama yapılan LFI lideri Jean-Luc Melenchon, baskını sosyal medya üzerinden görüntülü paylaşımla duyurdu.

Fransız polisinin evine baskın düzenlediğini belirten Melenchon, aynı anda partisi LFI ve PG'nin genel merkezleri, yöneticileri ve çalışanlarının adreslerine de baskın düzenlendiğini kaydetti.

Fransa'da hukuk devleti ve temel hakların sürekli aşındığını söyleyen Melenchon, son 5 yılda kendisi veya partisi ile çalışan tüm yardımcılarının, parti yöneticilerinin, üyelerin hedefte olduğunu ve evlerinde arama yapıldığını belirtti. Melenchon, "Bu normal değil, bu yapılan siyaset değil, adalet artık yok. Beni korkutmaya çalışıyorlar ama ben korkmuyorum. Arkadaşlarıma da korkmamalarını, onlara bunu yapmalarına izin vermeyeceğini ve teslim olmamalarını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Le Monde gazetesi de 15'ten fazla adrese baskın düzenlendiğini duyurdu. Baskınların partinin bazı üyelerinin Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali istihdam iddiaları ve 2017 cumhurbaşkanı seçim kampanyasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sürdürülen soruşturma çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Jean-Luc Mélenchon polis baskını

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