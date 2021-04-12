Fransa'da "Müslüman Okulu" Tartışması

Fransa'da Strazburg Eyüp Sultan Camisi inşaatı nedeniyle uzun süredir yaşanan tartışmanın ardından Milli Görüş teşkilatının inşa ettiği sözleşme dışı özel okul statüsündeki okul projesi de ülkede büyük tartışma yarattı. Albertville Belediye Başkanı Frederic Burnier-Framboret, okul projesinin arkasındaki Milli Görüş derneğini işaret ederek, okulun Türk hükümeti tarafından finanse edildiğini öne sürdü ve inşaat ihalesini durdurmak için projeyi "teknik gerekçelerle" mahkemeye götürdü. Ancak Grenoble Adliyesi, hukuka aykırı bir durum olmadığına hüküm getirerek, projenin devamına karar verdi. Belediye Başkanı Burnier-Framboret, mahkeme kararını temyiz etti.
Albertville'in de içinde olduğu Auvergne-Rhone-Alpes Bölgesi Başkanı Laurent Wauquiez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazarak "Fransız devleti naif olmaktan vazgeçmeli ve bu okulun finansmanı konusunda inceleme başlatmalıdır. Bu projenin arkasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var" dedi.
Milli Görüş Albertville Derneği Başkanı Engin Seller ise, 400 öğrenci kapasiteli ve 3 milyon Euro'ya malolan okulun "Dini eğitim yapmayacağını, tıpkı diğer dini özel okulların uyduğu müfredatı vereceğini, okulun sadece Müslümanlar’a değil herkese açık olacağını" açıkladı.
Milli Görüş Fransa Temsilcisi Fatih Sarıkır da, LCI haber kanalına yaptığı açıklamada, "Milli Görüş 50 yıldır var. Bizim finansmanımızın yüzde 100'ü şeffaftır. Hesaplarımız açık. Tek kuruşunun arkasında Türkiye yok. Defalarca bu projeye engel olunmaya çalışıldı. Ama biz Fransız Anayasası'na sonuna kadar saygılıyız. Bize dayatılan ve Müslümanlar’a ders vermeye kalkan bir metni imzalamadık diye, 50 yıldır faaliyet göstermemize rağmen birden bire, bir günde, anayasa karşıtı bir dernek olduk. Fransa İslamı İlkeler Şartı'nı imzalamadığımız için bizim üzerimize geliniyor. Halbuki asıl bu tüzük ayrılıkçıdır. Çünkü Fransız Müslümanları’na ders veriyor. Sadece biz Müslümanlar’a imzalamamız için dayatılan bir metin" dedi.
"Müslüman karşıtı saldırılarda artış var"
Gözlemciler ülkede yaşanan Türk Müslüman dernekleri tartışması ve "İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası" çalışmaları nedeniyle, son haftalarda dernek ve camilerine yönelik saldırılarda artış gözlendiğine dikkat çekiyor.
Fransa'nın Rennes kentinde bulunan Avicennes (İbn-i Sina) Camisi ve Kültür Merkezi binasının duvarlarına, hafta sonu 10 kadar ırkçı ve Müslüman karşıtı slogan yazıldı. Bina üzerine Fransa kraliyetinin sembolü olan zambak ve haç desenleri çizildi; "Charles Martel kurtar bizi", "Allah sahte tanrı", "Harçlı savaşları geri gelmeli", "Fransız devleti katoliktir" sloganları yazıldı.
Ramazan ayının başlamasına 2 gün kala yaşanan saldırı Fransız hükümetini harekete geçirdi. Rennes kentine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ramazan ayı boyunca dini mekanlara yönelik koruma önlemlerini artıracaklarını duyurdu. Darmanin sosyal medya hesabından da, "Avicennes camisi duvarlarına yazılan sloganlar kabul edilemez. Ülkemizdeki Müslümanlar’la tam dayanışma içindeyiz" dedi.
Avicenne Kültür Derneği Başkanı Ahmed Aït Chikh, "Bu alçak ve iğrenç bir eylem. Bu nefreti anlamıyoruz. Avicennes kültürel bir mekan. Biz diyalogu savunuyoruz ve yurttaşlık görevlerimizi yerine getiriyoruz" dedi.
Nantes kentinde 9 Nisan'da, bir caminin kapısı ateşe verildi. Yine Cuma günü Le Mans kentinde, camiye saldırı tehdidinde bulunan bir kişi gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başladı.
Fransa'daki popülist politikacılarla tartışmalara katılan ve Fransız hükümetinin "islamofob" olduğunu savunan türbanlı gazeteci Nadiya Lazzouni, aldığı ölüm tehditlerinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'a yazarak koruma istedi.
Rennes'deki Avicennes camisine yapılan saldırıyı değerlendiren İslamafobi ile Mücadele Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda Fransa'da şiddetle kınadığımız islamofob bir iklim var. Maalesef bazı politikacıların yaptığı açıklamalar da bu iklimi körüklüyor" dedi.