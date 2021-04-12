Fransa'da "Müslüman Okulu" Tartışması

Fransa'da Strazburg Eyüp Sultan Camisi inşaatı nedeniyle uzun süredir yaşanan tartışmanın ardından Milli Görüş teşkilatının inşa ettiği sözleşme dışı özel okul statüsündeki okul projesi de ülkede büyük tartışma yarattı. Albertville Belediye Başkanı Frederic Burnier-Framboret, okul projesinin arkasındaki Milli Görüş derneğini işaret ederek, okulun Türk hükümeti tarafından finanse edildiğini öne sürdü ve inşaat ihalesini durdurmak için projeyi "teknik gerekçelerle" mahkemeye götürdü. Ancak Grenoble Adliyesi, hukuka aykırı bir durum olmadığına hüküm getirerek, projenin devamına karar verdi. Belediye Başkanı Burnier-Framboret, mahkeme kararını temyiz etti.

Albertville'in de içinde olduğu Auvergne-Rhone-Alpes Bölgesi Başkanı Laurent Wauquiez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazarak "Fransız devleti naif olmaktan vazgeçmeli ve bu okulun finansmanı konusunda inceleme başlatmalıdır. Bu projenin arkasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan var" dedi.

Milli Görüş Albertville Derneği Başkanı Engin Seller ise, 400 öğrenci kapasiteli ve 3 milyon Euro'ya malolan okulun "Dini eğitim yapmayacağını, tıpkı diğer dini özel okulların uyduğu müfredatı vereceğini, okulun sadece Müslümanlar’a değil herkese açık olacağını" açıkladı.