Fransa'da Müslüman Türk Derneklerin "İmza Krizi" Büyüyor

Fransa'daki Müslümanlar’ın çatı örgütü Fransız İslam Konseyi (CFCM) içindeki Milli Görüş (CIMG) ile Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) ve Tebliğ Cemaati'nin örgütlendiği "İnanç ve İbadet" adlı derneklerin, hükümet tarafından hazırlanan "Fransa İslamı Değerler Tüzüğü'ne" imza atmaması krizi sürüyor. Krizin aşılması için son bir kez bu derneklerle görüşmesi beklenen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Artık bu derneklerle konuşulacak, müzakere edilecek hiçbir şey yoktur" dedi. "Perde kalktı, yabancı müdahalesi göründü" Le Point Dergisi'ne söyleşi veren İçişleri Bakanı Darmanin, "Bu derneklerin imza atmaması, topraklarımızda faaliyet gösteren yabancı müdahale ve aşırılıkçı hareketlerin oynadığı gölge tiyatrosunun önündeki perdeyi kaldırdı. Bu insanlarla müzakere edilecek hiçbir şey yok ve tüzüğü imzalamayanların topraklarımıza yerleştirilmesini önlemek için devletin tüm araçlarını seferber edeceğiz" dedi. Darmanin, "Bu uygulamalar, dini eğitim derneklerini ve sözleşme dışı okulları da kapsayacak. Tüzüğü onaylamayan derneklerin, kendi faaliyetleri için onay talep etmesi düşünülemez" diyerek, imza atmayan derneklere yoğun kontrol uygulanacağını açıkladı. "Dış müdahaleye açık ya da siyasal İslam'ı yayan bu dernekler ülkemizde çok büyük sorunlar yaşayacak. Devlet, sabah, öğlen, akşam bu derneklerin peşinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı, tüm valiliklere gönderdiği genelgeyle de, her ildeki Müslüman toplumun aktörleriyle bölge toplantıları yapmalarını, ancak bu toplantılara Milli Görüş'e bağlı aktörlerin alınmamasını istedi. Merkezi örgütlerde temsil edilmeyen her ildeki yerel Müslüman aktörlerin görüşlerini almayı hedef alan bu çalışma ile, derneklerde temsil edilmeyen cami temsilcilerinin de görüşlerinin alınması hedefleniyor. İçişleri Bakanı'nın ardından hükümet sözcüsü Gabriel Attal da, BFM TV'ye yaptığı açıklamada, tüzüğe imza atmayan ve Strazburg Camisi tartışmalarıyla gündeme gelen Milli Görüş derneğinin, "Cumhuriyet değerlerine aykırı olduğunu ve Cumhuriyet topraklarında faaliyet yürütemeyeceğini" söyledi. "O zaman niye feshetmiyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Attal, "Burada sözünü ettiğim feshetmek değil. Cumhuriyet değerlerine, kadın-erkek eşitliğine, insan onuruna karşı olan bir derneğin, bizim topraklarımızda faaliyet yürütemeyeceğini söylüyorum" dedi. Milli Görüş: "Türkiye-Fransa gerginliğinin kurbanıyız"

Fransız hükümetinin pek çok üyesi, imza atmayan dört dernek içinde en çok Milli Görüş derneğini hedef aldı. Çünkü, Milli Görüş'ün, Strazburg kentinde yapımını üstlendiği Eyüp Sultan Camisi, Avrupa'nın en büyük camisi olmaya aday. Milli Görüş'ün cami yapımı için belediyeden istediği 2,5 milyon Euro'luk yardımın, ilk oylamada kabul edilmesi de hükümetin tepkisini çekti. Fransız hükümeti, Milli Görüş'ün "Müslüman Kardeşler'e yakın olduğunu ve açıkça İslam politikası yapan bir örgüt" olduğunu savunuyor. Bu nedenle de eleştirileri en çok Milli Görüş derneğine yöneltiyor. VOA Türkçe'ye konuşan Milli Görüş Derneği temsilcileri ise, Fransa İslamı Değerler Tüzüğü'nü, içinde itiraz ettikleri bir kaç madde nedeniyle imzalamadıklarını belirterek, "Bizim isteğimiz, sadece altına imza attığımız bir metin hakkında kendi görüşlerimizi de ifade edebilmek. Bize çok büyük bir haksızlık ediliyor. Milli Görüş, cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ama bu konu amaçlı olarak saptırılıyor. Milli Görüş, şu anda Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliğe kurban ediliyor" sözleriyle kendisini savunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın tavrının "düşündürücü" olduğunu belirten Milli Görüş temsilcisi Fatih Sarıkır, "Bakan, bir kaç derneğin yazdığı bu metni sanki kendisi yazmış gibi savunuyor. Din mensuplarına bu kadar müdahale etmemesi lazım. Biz bunu doğru bulmuyoruz" dedi. Sarıkır, "Bu cümleler gerekten imzalanmayacak ve bu kadar hedef olmayı hak edecek kadar ağır mı?" sorusuna da, "Elbette, burada kuru kuru inatlaşma söz konusu değil. Orada Müslümanları kapsamayan ifadeler var. Biz de elbette tüm Müslümanları temsil ediyoruz iddiasında da değiliz. Ama bu ifadelerin değişmesini konuşalım diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Hem ‘ayrılıkçılığa karşı mücadele ediyoruz’ diyorlar, hem de aynı zamanda sadece ve sadece Müslümanlar’dan belirli bir metne imza atmasını istiyorlar. Bütün bunları anlamakta güçlük çekiyoruz" yanıtını verdi. Fatih Sarıkır, Türkiye ve Fransa arasında gerginlik nedeniyle kendilerinin hedef alındığına inandıklarını da ekleyerek, "Bu şartname imamların bağımsızlığı için getirildi. Ama imamlardan bahseden yok. Sadece Türkiye'den bahsediliyor. Biz sanki Türkiye'nin bir koluymuşuz gibi gösteriyorlar. Halbuki bizim böyle bir durumumuz yok ve burada bizi çok iyi tanıyorlar. İçişleri Bakanı'nın bizi bu kadar açık cümlelerle suçlaması bizi rahatsız ediyor. Fransa'da 50 senelik bir teşkilatız. Burada medyatik bir operasyon var, aşırı sağ ile bir yarış var" diye konuştu.