Fransa’da Müslümanlar İkiye Bölündü

Yaşanan cihatçı terör saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Fransa İslamı"nı yaratma projesi çerçevesinde getirilen "Cumhuriyet İlkeler Şartı", ülkede Müslümanlar’ı böldü.

Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) istifa eden Paris Camisi ve 3 federasyon, kendi "Ulusal İmamlar Konseyi"ni (CNI) kurarak, örgütte kalan 3 federasyonu saf dışı bıraktı.

CNI'nin kurulması yetkisinin kendilerine ait olduğunu belirten CFCM yönetimi ise, "Müslümanlar’ı bölen bu sorumsuz davranışı" kınayarak, 12 Aralık'ta kendi konseylerini kuracaklarını bildirdi.

Fransız hükümeti, "radikal İslam ve ayrılıkçılık ile mücadele" reformu çerçevesinde getirdiği Ulusal İmamlar Konseyi kurma görevini CFCM'e vermişti.

Şartı imzalayan Paris Camisi ve 3 federasyon, imza atmayan iki Türk federasyonu Milli Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) ve Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi’ni (CCMTF) protesto ederek, Mart ayında, Fransız Müslümanları’nın çatı örgütü Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) istifa etti.

İstifacı Paris Camisi ve 3 Federasyon, CFCM ile birlikte hazırlanan Fransa'nın kendi imamını yetiştireceği Ulusal İmamlar Konseyi (CNI) projesini, 21 Kasım’da tek taraflı olarak hayata geçirdi. Konsey kuruluş bildirgesinde Cumhurbaşkanı Macron'un İmamlar Konseyi'ne desteği vurgulandı.

Paris'teki Porte de Bagnolet semtinde bir otelde yapılan Genel Kurul'a, Paris Camisi, Fransız Müslümanlar Birliği (RMF), Fransa Müslümanlar'ı (Müslüman Kardeşler'e yakın Federasyon UIOF'in yeni adı) ve Fransa-Afrika İslam Dernekleri Federasyonu (FFAIACA) üyesi 300 kadar imam ve ibadethane yöneticisi katıldı.

Genel Kurul'da önce federasyonların imamları ve bağımsız imamlardan oluşan 26 kişilik "kurucu meclis" belirlendi. Kurucu Meclis, Fransa'nın ilk Ulusal İmamlar Konseyi tüzüğünü onayladı ve oybirliğiyle İmam Ba Amadou'yu Konsey'e başkan seçti. Afrika Federasyonu’na mensup 37 yaşındaki Fransız-Moritanyalı Ba Amadou, Cergy-Pontoise büyük camisi imamlığını yaptı.

"Tarihi bir an"

Paris Büyük Cami (GMP) rektörü Şemseddin Hafız, Genel Kurul'un ardından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir an, bu an, tüm Fransız Müslümanları’nın ve yurttaşlarının önünde sorumluluğumuzun bir işaretidir. CNI'nin ilk görevi, Fransa'da imamların ve dinsel sorumlulukları olan kadınların profesyonel yaşamlarını desteklemek olacak" dedi.

Paris'te kurulan Ulusal İmamlar Konseyi, İslam dininden sorumlu olacak imamlara, bilgi ve ahlak kurallarına saygı gösterme taahhütlerine göre onay veren bir makam olarak kuruldu. Konsey, imam adaylarına, "namaz kıldırma yetkisi", "Cuma hutbesi okuma yetkisi" ve "daha az deneyimli imamlara yardım sağlamak amacıyla görev yapacak eğitmen imam" onayı verecek. Konsey'in hedefi, tüm imamların, belli bir onay aldıktan sonra görev yapmaları. Bunun yanısıra, imamların Fransa'dan maaş alan kadrolu ve sosyal güvenceli kişiler olması da hedefleniyor.

Kurulur kurulmaz tepki aldı

Ulusal İmamlar Konseyi'ni kuranların "tarihi bir an" olarak değerlendirdiği adım, CFCM tarafından "Fransız Müslümanları’nı bölen, sorumsuz bir adım" niye nitelendirildi. CFCM başkanı Fas kökenli Mohammed Moussaoui, "Bu yapılan CFCM'in himayesi altında görülen işlerin kaçırılmasıdır" dedi. Kendi himayelerinde 12 Aralık'ta başka bir CNI'nin kurulacağını duyuran Moussaoui yazılı açıklamasında, CFCM'in "bu sorumsuz tutuma son vermek için tüm yasal yollardan hareket etme hakkını" saklı tuttuğunu da belirtti.

Bölünme ihtimaline karşı Paris Camisi Rektörü Hafız, "Biz kimseye kapılarımızı kapatmıyoruz" dedi. Ancak CFCM'de kalan Faslı ve Türk dernekleri ise kendi Ulusal İmamlar Konseyi'ni kurmakta kararlı oldukları yanıtını verdi.

VOA Türkçe'ye konuşan Türk federasyon yöneticileri, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu Konsey'i kurmak CFCM'in görevidir. Biz de 12 Aralık'ta imamlarımızı, bölge yöneticilerimizi ve dernek yöneticilerimizi çağırarak kendi konseyimizi kuracağız" açıklamasında bulundu.

Bundan sonra nasıl hareket edecekleri sorusunu da yanıtlayan Türk yöneticiler, "Yaptıkları Genel Kurul'a Paris Camisi'ne bağlı 150 imam, 50 öğrenci, 100-150 kadar da diğer federasyonlardan katılım var. Yani Fransa'da 2 bin 500 cami var, buraya katılan imam sayısı sadece 300. Tablo ortada. Elbette öncelikle herkesin birlik olduğu bir çıkış bulunursa daha iyi olur. Sadece kişisel egolardan hareketle böyle bir ayrılık yaşandığını düşünüyorum. Cezayir-Fas çekişmesi gibi sorunlar da bizi üzüyor ve bu kavga Fransa'daki Müslümanlar’a da yansıyor" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında başkanlık seçimi

CFCM'den istifa eden ve kurumda kalan Müslüman dernek yönetimleri arasındaki ikinci raund, 12 Aralık'ta yaşanacak. CFCM, kendi federasyonlarına bağlı imamlar ve bölge yöneticilerini toplayarak kendi Ulusal İmamlar Konseyi'ni kurarak resmen ikiye bölünmüş olacak. Ancak ipler Ocak ayında daha da gerilecek. CFCM Genel Kurulu'nda, görevi sona erecek olan Başkan Mouhammed Moussaoui'nin yerine yeni başkan atanacak.

Ocak ayında yapılacak Genel Kurul toplantısında dönüşümlü başkanlık sırasının, kurumdan istifa eden Paris Camisi Rektörü Şemseddin Hafız'a geçmesi gerekiyor. Ancak Hafız, örgüte geri gelmezse yerine bir sonraki başkan adayı, 2024'te başkan olması kararlaştırılan, CFCM'in Türk kökenli Başkan Yardımcısı İbrahim Alcı'nın geçmesi bekleniyor.

