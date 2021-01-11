Fransa'da Mutasyonlu Virüs Paniği

İngiltere'de vaka ve can kaybını arttıran Corona virüsünün mutasyona uğramış B117 türü, Fransa'da panik yarattı. Corona virüsünün ilk türünden yüzde 50 ila 74 oranında daha hızla bulaşıcı olan virüs, ülkede 6 ayrı bölgede 28 kişide tespit edildi. Zamana karşı yarışan Fransız hükümeti, virüsün tüm ülkeye yayılmaması için çalışma başlattı. Yeni Corona virüsü türü ilk olarak İngiliz ve Fransız rugby takımlarının maçından sonra yayıldı; Fransa’da Tours ve Marsilya'ya sıçradı; en çok görüldüğü kent Marsilya oldu. Hükümet, kentte sokağa çıkma yasağını 20.00'den 18.00'e çekti. Mutasyona uğrayan virüs Paris'in banliyöleri, Strasbourg, Lille ve Hautes Alpes bölgelerinde de görüldü. Marsilya'da belirlenen ilk hastanın virüsü 6 kişiye daha bulaştırdığı kaydedilirken diğer bölgelerdeki vakaların izole edilerek karantinaya alınması başarıldı. Marsilya Belediyesi, tam karantina da dahil daha sert önlem alınmasını talep etti. Ancak Başbakan Jean Castex, "Şimdilik kısmi sokağa çıkma yasağı önlemleri yeterli. Ancak her an rakamların gidişine göre 3'üncü kez genel karantina kararı da alınabilir, bu da ihtimal dışında değil" dedi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşı konusunda Elysee Sarayı'nda acil bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Üçüncü karantina kaçınılmaz Fransa'nın önemli bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Gilles Pialoux, "Yeniden genel karantina kararı almak kaçınılmaz. bölgesel yoğunlukları ve tarihi belli değil. Görüyorsunuz ki, hala virüsün peşinden gidiyoruz, önüne geçemiyoruz" dedi. Fransa'nın Manş denizine kıyısı olan, İngiltere'ye yakın olan Bagneux, Roubaix gibi kentlerde yoğun test kampanyası başlatıldı. Aşı dağıtımı da virüsün tespit edildiği doğu ve güneydoğu bölgelerine doğru yoğunlaştırıldı. Hükümet, virüsün Fransa'da kaç kişiye yayıldığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını açıkladı. "Salgın içinde salgın" Corona virüsünün, mutasyona uğrayan yeni türü, bilimadamlarını da endişelendiriyor. Fransız Bilim Konseyi üyesi, ülkenin önemli salgın hastalıklar uzmanlarından Profesör Arnaud Fontanet, "İngiliz virüsü, neredeyse salgın içinde salgın denecek kadar farklı bir mutasyon. Durum çok ciddi ve çok farklı. Mevcut virüsten çok daha hızlı yayılıyor. Fransa'da bir an evvel İngiltere'deki duruma ulaşılmadan önlem alınmalı" dedi.

Corona virüsünün ilk çıkışı gibi yeni ve etkili bir virüs olan İngiliz türünün gelecek haftalarda durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Fontanet, BFM televizyonunu yaptığı açıklamada, "Bu virüs türü yüzde 50 daha hızlı yayılıyor. İngiltere, virüsü engellemek için çok sert tedbirler alsa da engelleyemiyor. Bu duruma düşmeden önce, şimdiden çok hızlı olmak lazım. Her hafta mevcut virüsün hızına ek olarak, vaka sayısı yüzde 50 daha fazla ilerlemeye devam edecek. Önümüzdeki haftalarda vaka sayılarında artış göreceğiz. Ama iki önemli fark var. Geçtiğimiz yıla oranla artık virüsle nasıl baş edileceği hakkında daha çok tecrübemiz var, bir de tabii aşı var. Hafta ortasında virüsün ülkedeki varlığı konusunda daha net rakamlar ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. Aşı kampanyası yavaş ilerliyor Fransa hükümeti yeni tür virüs ile mücadele ederken, diğer taraftan da yoğun eleştirilerin hedefi olan aşı kampanyasında ilerlemeye çalışıyor. AB İlaç Dairesi’nin onayının ardından, Amerikan Moderna aşısı da BioNTech/Pfizer aşısı gibi Avrupa'ya giriş yaptı.