Fransa’da müzik yapımcısına şiddet uygulayan polisler: “Gerekçesiz şiddet uyguladık”

Fransa’da siyahi bir müzik yapımcısına orantısız güç kullanan ve ırkçı ifadelerde bulunan 3 polis memuru sorgu sırasında uyguladıkları şiddetin gerekçesiz olduğunu kabul etti.

Fransa’da Perşembe gününden bu yana gündemi sarsan polis şiddetinin sorumluları hakkında adli işlemler devam ediyor. Siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler’in stüdyosuna girip, prodüktöre orantısız güç kullanma ve ırkçı söylemde bulunma gerekçesiyle gözaltına alınan 3 polis memurunun ifadeleri açıklandı. Memurların sorguda, “gerekçesiz şiddet” kullandıklarını kabul ettiği belirtildi. Müzik stüdyosunda korktukları için şiddetli tepki verdiklerini ifade eden polisler “panik yaptıklarını” söyledi.

Öte yandan, polis memurları görgü tanığının da onayladığı ırkçı söylemleri kabul etmedi.

Paris’te polislerin, maske takmadığı için 21 Kasım’da siyahi Michel Zecler’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmış, ülkede infiale neden olmuştu. Olayla ilgili açığa alınan 4 polisten 3’ü gözaltında tutuluyor.

