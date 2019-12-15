HABER

Fransa’da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.Fransa’da 10 gündür devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor.

Fransa’da Noel kutlamaları için grevlere ara çağrısı

Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT), emeklilik reformuna karşı başlatılan grevlere "Noel arası" verilmesi çağrısında bulundu.
Fransa’da 10 gündür devam eden ülke çapındaki grev hayatı felç ediyor. Fransa’da emeklilik reformuna karşı ülke çapında farklı sektörler tarafından sürdürülen grev ülkenin özellikle ulaşım sektörünü felç etti. 24 Aralık Noel gecesini akrabaları ile geçirmek için yolculuk yapacak Fransızların ulaşımsız kalma korkusu yankı buldu. Fransızlar Noel gecesi greve ara verilmesini isterken beklenen destek Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) Başkanı Laurent Berger’den geldi. Berger, grev katılımcılarına Noel günü ara verilmesi için çağrıda bulundu. Noel için greve ara verilmesi gerekildiğini dilen getiren Berger "Faturayı vatandaşlara kesmeyelim" dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) Noel için greve ara verilmesini talep etmiş, Genel İşçi Sendikası (CGT) ara verilmeyeceğini duyurmuş, Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise bu durumu "sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışmasıMersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Karadeniz’de kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki istavritlere artık rastlanmıyorKaradeniz’de kırlangıç ve 30 santimetre boyundaki istavritlere artık rastlanmıyor
Sahte polisler çocukları gasp ettiSahte polisler çocukları gasp etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin’den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı

'Çin ciğeri' alarmı! Uzmanlar uyardı

İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İzmir’de deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem

E-5'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

E-5'te feci kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.