Fransa’da “Notre Dame” yangını tüm dünyayı üzdü

Paris’in en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın ülke ve dünya çapında üzüntüye neden oldu. Katedralin önünde toplanan vatandaşların yangının söndürülmesi için dua etmesi ise kameralara yansıdı.

Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği en ünlü yapılardan biri olan Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarihi katedralin yanmasından dolayı üzüntüsünü paylaşırken, birçok lider ve siyasi de özel olarak mesaj yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy, François Hollande ve Papa’nın da üzüntüsünü paylaştığı mesajların yanı sıra birçok siyasi yangın bölgesine gitti. Ulusa sesleniş konuşması kaydı sırasında yangın haberini alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanısıra Kültür Bakanı Franck Riester, Savunma Bakanı Florence Parly ve İçişleri Bakanlığı temsilcisi Laurent Nunez’in de bölgeye geldiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Paris’in Notre Dame Katedrali’ndeki büyük yangını seyretmek çok korkunç. Belki yangını söndürmek için havadan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket etmek lazım.” ifadeleri üzerine cevap veren Paris İtfaiyesi yetkilileri böyle bir şeyin yapılmasının yapıya çok daha fazla hasar vereceğini açıkladı.