PARİS (AA) - Fransa'nın Besançon kentinde aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla şiddet uygulayan kocaların yerleştirileceği 15 lojman hizmete sokulacak.

"France Bleu" gazetesi, 1 Ekim'de açılacak 15 özel lojman ile, aile içi şiddet durumlarında anne ve çocukların evde kalması ve kocanın özel lojmana yerleştirilmesinin hedeflendiğini yazdı.

Besançon Cumhuriyet Savcısı Etienne Manteaux, aile içi şiddet vakalarının yaşandığı durumlarda genelde kadınların çocuklarıyla evi terk ettiğini belirterek "Bu lojmanlarla şiddete uğrayan kadının evinde kalmasını ve öfkeli kocanın evi terk etmesini sağlayacağız." dedi.

Lojmanlarda öfke kontrolü ve şiddeti önleyici terapilerin de uygulanacağı bilgisini veren Manteaux, bunlara ek olarak şiddete başvuran kocalara yurttaşlık stajı ve kamu yararına çalışma gibi caydırıcı yaptırımların da gündemlerinde olduğunu söyledi.

Fransa'da resmi rakamlara göre, geçen yıl 225 bin kadın aile içi şiddete maruz kaldı. Bu kadınların yüzde 75'i, şiddet olaylarının sürekli tekrarlandığını anlattı.

