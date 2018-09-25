PARİS (AA) - Fransa'nın Besançon kentinde aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla şiddet uygulayan kocaların yerleştirileceği 15 lojman hizmete sokulacak.
"France Bleu" gazetesi, 1 Ekim'de açılacak 15 özel lojman ile, aile içi şiddet durumlarında anne ve çocukların evde kalması ve kocanın özel lojmana yerleştirilmesinin hedeflendiğini yazdı.
Besançon Cumhuriyet Savcısı Etienne Manteaux, aile içi şiddet vakalarının yaşandığı durumlarda genelde kadınların çocuklarıyla evi terk ettiğini belirterek "Bu lojmanlarla şiddete uğrayan kadının evinde kalmasını ve öfkeli kocanın evi terk etmesini sağlayacağız." dedi.
Lojmanlarda öfke kontrolü ve şiddeti önleyici terapilerin de uygulanacağı bilgisini veren Manteaux, bunlara ek olarak şiddete başvuran kocalara yurttaşlık stajı ve kamu yararına çalışma gibi caydırıcı yaptırımların da gündemlerinde olduğunu söyledi.
Fransa'da resmi rakamlara göre, geçen yıl 225 bin kadın aile içi şiddete maruz kaldı. Bu kadınların yüzde 75'i, şiddet olaylarının sürekli tekrarlandığını anlattı.
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi
Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!
Kahvehanede çay içme bahanesiyle fuhuş!
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum