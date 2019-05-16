Fransa'da öğrencilere diz çöktüren polis suçsuz bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın Mantes-la-Jolie kentinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan olaylar nedeniyle öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tutan polisin suçsuz bulunduğu bildirildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) Direktörü Brigitte Jullien, aralıkta Mantes-la-Jolie kentinde bir polisin, öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğu olayda, polisin davranışlarında bir hata olmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

IGPN'in bu olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Mantes-la-Jolie'deki Saint-Exupery Lisesi önünde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için aralıkta düzenlenen eylemde, polisle öğrencilerin arasında gerginlik yaşanmıştı. Öğrenciler, 2 aracı ateşe vermişti. Gösteride çıkan olaylarda 151 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Polisin öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.