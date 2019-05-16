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Fransa'da öğrencilere diz çöktüren polis suçsuz bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 20:53 | Son Güncelleme

Fransa'da öğrencilere diz çöktüren polis suçsuz bulundu

PARİS (AA) - Fransa'nın Mantes-la-Jolie kentinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan olaylar nedeniyle öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tutan polisin suçsuz bulunduğu bildirildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) Direktörü Brigitte Jullien, aralıkta Mantes-la-Jolie kentinde bir polisin, öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğu olayda, polisin davranışlarında bir hata olmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

IGPN'in bu olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Mantes-la-Jolie'deki Saint-Exupery Lisesi önünde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için aralıkta düzenlenen eylemde, polisle öğrencilerin arasında gerginlik yaşanmıştı. Öğrenciler, 2 aracı ateşe vermişti. Gösteride çıkan olaylarda 151 lise öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Polisin öğrencileri diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Fransız yetkili, basına yaptığı açıklamada, polisin tepkisinin orantılı olduğunu savunarak, bu görüntülerin çekilmesinin doğru olmadığını kaydetmişti.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, France Inter radyosunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu görüntüleri izlediğinde şok yaşadığını vurgulayarak, bu görüntünün, içinde bulundukları olağanüstü şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Senatör Esther Benbassa da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu görüntüye, "İnsan hakları ülkesi Fransa'da polis 18 yaşından küçük öğrencilere nasıl davranıyor? Nerede yaşıyoruz? Hangi rejimde?" ifadeleriyle tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa öğrenci polis soruşturma

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