HABER

Fransa'da öğretmenlerden eğitim reformu karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 01:20 | Son Güncelleme

Hükümetin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı 2011'den beri ilk kez tüm sendikaların çağrısıyla greve giden öğretmenler, başkent Paris başta olmak üzere bazı şehirlerde yürüyüş yaptı

PARİS (AA) - Fransa'da öğretmenler, hükümetin eğitim reformu ve memur sayısında kesinti kararına karşı greve giderek ülke çapında gösteriler düzenledi.

Gösteriler başta başkent Paris olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Nantes ve Caen gibi şehirlerde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Paris'te toplanan binlerce eğitimci, sloganlar eşliğinde Eğitim Bakanlığına yürüdü. Göstericiler, okullara ve eğitim kadrosuna daha fazla olanak sağlanması taleplerini dile getiren pankartlar taşıyarak Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'i hedef alan sloganlar attı.

Hükümetin 2019 eğitim bütçesi kapsamında öğretmen sayısında kesintiye gitme kararı ve eğitim reformunu protesto eden sendikaların çağrısıyla yapılan gösterilere, diğer meslek gruplarından da destek verildiği açıklandı.

Grev ve gösterilerde ana sınıfı, ilkokul, kolej ve lise öğretmenlerinin yer aldığı, en fazla katılımı lise öğretmenlerinin sağladığı bildirildi.

Fransa Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 11,33'ünün greve katıldığını açıkladı. En büyük eğitim sendikası olan Snes-FSU ise kolej ve lise öğretmenlerinin yüzde 50'sinin grevde yer aldığını duyurdu.

Ülkede 2011'den bu yana tüm sendikaların çağrısıyla gidilen grev olarak kayıtlara geçen eylemde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar da atıldı.

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Elazığ'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Elazığ'da 
Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Fransa grev

En Çok Okunan Haberler

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!

Ankara'da güpegündüz 1 milyon liralık vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.