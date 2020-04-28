Fransa’da Okullar İş Yerleri ve Dükkanlar Açılıyor

Corona virüsünün en çok etkilediği Fransa, 17 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağına 11 Mayıs'ta son veriyor. Başbakan Edouard Philippe, halkın sokağa çıkmasıyla ikinci bir dalganın yeniden başlaması riskine karşı, aşamalı bir normale dönüş planı açıkladı. Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren kreşler, anaokulları, ilkokullar ve dükkanlar açılacak. Ardından 18 Mayıs'tan itibaren ortaokul 1 ve 2'nci sınıflar bölgelere göre açılacak. Bar, kafe, restoran, sinema, tiyatro, müze ve ibadet mekanlarıyla liseler için belirlenen açılma tarihiyse 2 Haziran. Başbakan Philippe, Fransızlar'ın merakla beklediği sokağa çıkma planını, Fransız Ulusal Meclisi'nde 75 milletvekili ile sınırlı toplanan Genel Kurul'da açıkladı. Hükümetin, “koru, test et, ayır” politikasını uygulayacaklarını dile getiren Philippe, bundan böyle hastalık belirtileri gösteren herkesi ve yakın çevresini test edeceklerini ve toplumdan ayırarak izole edeceklerini, böylece yeni bir virüs dalgasının oluşmasını engellemeyi hedeflediklerini bildirdi. Philippe, hayatın normale dönmesi için 11 Mayıs’ta ilk adımın atılacağını, 2 Haizran’a kadar gelişmelerin izleneceğini ve 2 Mayıs’tan sonra aşamalı olarak toplumun diğer kesimleriyle ilgili de kararlar alınacağını belirtti.

Philippe, "Evlere kapanma etkili bir yöntemdi. Ama ülke uzun süre kapalı kalamaz. Ekonominin çökme riski var. Aşamalı olarak dikkatle hayata yeniden başlamalıyız" dedi. Bilim Konseyi'nin 11 Mayıs’tan itibaren 1.000 ila 2.000 vaka görüleceği tahmininden yola çıkarak, bu tarihten sonra haftada 700 bin kişiyi test edeceklerini ve herkese maske dağıtacaklarını kaydeden Başbakan Philippe, 11 Mayıs'tan sonra da ülkedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti. Başbakan, Fransa haritası üzerinde günlük "kırmızı" ve "yeşil" renklerle kategorize edilen bölgelerde virüsün yayılmasının izleneceğini ve politikaların bölgelere uyumlu yürütüleceğini bildirdi. Pozitif olduğu tespit edilen Corona virüsü hastalarının cezalandırma amaçlı değil önlem amaçlı karantinaya alınacağını dile getiren Philippe, "Bu süreç karşılıklı gönüllü bir kamu sağlığı eylemi olacak. Bireylerin sorumluluğu üzerine kurulan bir politika izleyeceğiz. Test sonucu pozitif çıkan kişinin eve kapanması kararını bu kişiye bırakacağız" dedi.

Fransız Başbakan'ın açıkladığı plana göre, Fransa'da aşamalı sokağa çıkış şu şekilde uygulanacak: Test ve maske dağıtımı: Sokağa yavaş yavaş çıkılması için belirlenen 11 Mayıs tarihinden itibaren "koruma, test etme ve ayırma" politikası uygulanacak. Herkes izin belgesi doldurmadan, evinden 100 kilometre uzağa kadar hareket edebilecek. 11 Mayıs’tan itibaren virüsle mücadele için yeterince maske sağlanacak. Buna göre 20 milyon yıkanabilir maske tedarik edileceği sanılıyor. Belediyelerin ödediği maske siparişlerinin yarısını devlet karşılayacak. Postaneler aracılığıyla sipariş ve dağıtım yapılacak. Toplu taşıma araçlarında maske takılması zorunlu olacak. Öğrencilerin ve eğitim personelinin maskeleri olacak. 11 Mayıs’tan itibaren haftada 700 bin test yapılacak. Test ücreti devlet tarafından karşılanacak. Uygulamalar 2 Haziran’a kadar izlenecek, ardından yeni kararlar alınacak. Okullar: Hükümet daha önce açıkladığı gibi okulları aşamalı olarak 11 Mayıs'tan itibaren açmaya başlayacak. Önce kreş, anaokulu ve ilkokullar açılacak. Ardından 18 Mayıs’tan sonra ortaokul 1 ve 2'inci sınıflar açılacak. Mayıs ayı sonunda liselerin açılmasına ilişkin karar verilecek. Açılan okullarda bir sınıfta en fazla 15 öğrenci olacak. Bunlar fiziki mesafeye dikkat edecekler. Ana okulu çocukları için maske yasak, ilk okul çocukları için duruma uygun, ortaokul öğrencileri içinse maske takmak zorunlu olacak. Maskesi olmayan öğrencilere devlet maske sağlayacak. Liselerse meslek liselerinden başlayarak 2 Haziran’dan itibaren açılacak. Bu sınıflar için Mayıs ayı sonunda karar verilecek.

Ekonomi: Çalışanlar mümkün olduğu kadar evden çalışmaya devam edecek. Dükkanlar 11 Mayıs’tan sonra açılacak. İş yerlerinde maske, jel gibi önlemlerle fiziki mesafeyi sağlayan önlemler alınacak. Mümkün olduğu kadar maksimum seviyede evden çalışma önlemi ön planda tutulacak. İş yerleri sürekli dezenfekte edilecek. Kriz nedeniyle teknik işsizlik statüsüne düşen işçilere devlet tarafından Mayıs ayı sonuna kadar ödeme yapılacak. Toplu taşıma araçları: Toplu taşımacılıkta fiziksel mesafeyi kurmak oldukça zor. Bu nedenle hem şoför hem de yolcular için maske takmak zorunlu olacak. Otobüs ve trenlerde her iki sıradan birisi boş bırakılacak. Taksilerde de hem yolcu hem de şoför maske takacak. Bölgeler arası yolculuklar zorunlu olmadıkça yapılmasına izin verilmeyecek. Toplu taşıma araçları da iş yerleri gibi sürekli olarak dezenfekte edilecek. Sosyal yaşam: Halk yavaş yavaş sokağa çıkacak. Sokağa çıkışta maske takılması şiddetle tavsiye edilirken zorunlu tutulmuyor. Park ve bahçeler, virüsün aktif olmadığı bölgelerde 11 Mayıs'ta açılacak. Plajlar Haziran ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek.