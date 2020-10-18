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Fransa’da Öldürülen Öğretmen İçin Anma Törenleri

18.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

Fransa’da yetkililer öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesiyle ilgili olarak toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Paty için ülke genelinde anma törenleri de düzenleniyor

Fransa’da Öldürülen Öğretmen İçin Anma Törenleri

Fransa’da yetkililer öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesiyle ilgili olarak toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

47 yaşındaki Paty, Paris’in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine’de eğitim verdiği okulun yakınlarında başı kesilerek öldürülmüştü.

Polis şüphelinin ismini Moskova’da doğmuş Çeçen asıllı 18 yaşındaki Abdullah A, olarak açıklamıştı.

Abdullah A, yetkililerin açıklamasına göre gözaltına alınmaya çalışırken polise direnmesi nedeniyle öldürülmüştü.

Cinayet sonrası şüphelinin 4 yakını hemen gözaltına alınmıştı.

6 kişi de Cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında öğrencilerden birinin babası ve Fransız medyasının radikal olarak nitelediği bir vaiz de var.

Gözaltına alınan 11. kişiyle ilgili ise henüz bir ayrıntı paylaşılmış değil.

Cinayet Fransa’da şok etkisi yaratmış durumda.

Ülke genelinde Paty’i anma törenleri düzenleniyor.

Çalıştığı okuldaki öğrencilerin anne babaları de Paty’nin çalıştığı okula gelerek çiçekler bırakıyorlar.

Fransa’da Çarşamaba günü de Paty için ulusal saygı gösterisinde bulunulacak.

Anti terör görev gücünün başındaki isim Laurent Nunez, çizginin aşıldığını belirtti ve olayı “öğretme özgürlüğüne saldırı” ve “barbarlık” olarak niteledi.

Terörle mücadele savcısı Jean Francois Ricard, şüphelinin cinayet bölgesinden 100 km uzakta Evreux kasabasında yaşadığını ve Cuma günü okula giderek öğrencilere öğretmeni göstermelerini istediğini belirtti.

Şüphelinin okul ya da öğretmenle bir bağı bulunmuyor.

Şüpheli daha sonra Paty’i takip etti ve bıçakla ona saldırdı, daha sonra da başını kesti.

Polisin kendisine yaklaşması üzerine şüpheli havalı silahla ateş açtı. Polisler karşılık verdi ve Abdullah yaşamını yitirdi. Bedeninin yakınlarında 30 cm’lik bıçak bulundu.

Yetkililer şüphelinin daha önce mahkemelere hafif suçlamalar nedeniyle çıktığını kaydetti.

Coğrafya ve tarih öğretmeni olan Paty’nin ifade özgürlüğüyle ilgili dersinde Hz. Muhammed karikatürleri göstermesinden bu yana tehditler aldığı belirtildi.

Öğrencilerden birinin babası Abdülhekim Sefrioui’yle okula giderek şikayetçi olmuştu.

Sefrioui, Fransız istihbaratınca bilinen bir isim.

Şimdi söz konusu iki kişi de gözaltında.

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