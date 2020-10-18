Fransa’da Öldürülen Öğretmen İçin Anma Törenleri

Fransa’da yetkililer öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesiyle ilgili olarak toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

47 yaşındaki Paty, Paris’in kuzeybatısındaki Conflans-Sainte-Honorine’de eğitim verdiği okulun yakınlarında başı kesilerek öldürülmüştü.

Polis şüphelinin ismini Moskova’da doğmuş Çeçen asıllı 18 yaşındaki Abdullah A, olarak açıklamıştı.

Abdullah A, yetkililerin açıklamasına göre gözaltına alınmaya çalışırken polise direnmesi nedeniyle öldürülmüştü.

Cinayet sonrası şüphelinin 4 yakını hemen gözaltına alınmıştı.

6 kişi de Cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Bu kişiler arasında öğrencilerden birinin babası ve Fransız medyasının radikal olarak nitelediği bir vaiz de var.

Gözaltına alınan 11. kişiyle ilgili ise henüz bir ayrıntı paylaşılmış değil.

Cinayet Fransa’da şok etkisi yaratmış durumda.

Ülke genelinde Paty’i anma törenleri düzenleniyor.

Çalıştığı okuldaki öğrencilerin anne babaları de Paty’nin çalıştığı okula gelerek çiçekler bırakıyorlar.

Fransa’da Çarşamaba günü de Paty için ulusal saygı gösterisinde bulunulacak.