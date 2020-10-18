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Fransa'da öldürülen öğretmenle dayanışma

18.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmen ile dayanışma için bugün ülkenin birçok kentinde gösteri düzenlenecek.

Radikal İslamcı motifle düzenlendiği tahmin edilen saldırı ile bağlantılı gözaltı sayısı 11'e yükseldi.Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine'de bir öğretmenin radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırı sonucu başı kesilerek öldürülmesi ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Siyasi partiler, dernekler ve sendikaların çağrısıyla bugün Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Lille, Bordeaux gibi kentlerde dayanışma gösterileri düzenlenecek.

2015 yılında radikal İslamcıların saldırısına uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo da Paris'teki dayanışma gösterisine katılma çağrısında bulundu. Paris'teki gösterinin, Charlie Hebdo saldırısı sonrasında 1,5 milyon kişinin toplandığı La Republique Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi.

Öğretmenin öldürüldüğü Conflans-Sainte-Honorine'de ise cumartesi akşamı binlerce kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Çok sayıda kişi, öldürülen öğretmeni anmak için "Ben öğretmenim" yazılı pankartlar taşıdı.

Anma töreni düzenlenecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden öğretmenin ailesi ile birlikte çarşamba günü ulusal düzeyde bir anma töreni düzenleneceği belirtildi. Başbakan Jean Castex de, öğretmenlere yönelik tehditlerde "kararlı, hızlı ve etkili müdahale için bir strateji geliştirileceğini" açıkladı.

47 yaşındaki tarih öğretmeni, Conflans-Sainte-Honorine'de çalıştığı okul yakınlarında cuma günü 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir Rus tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmenin ifade özgürlüğünü ele aldığı derste, Muhammed Peygamber karikatürlerini kullandığı aktarılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı radikal İslamcı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Toplam 11 kişi gözaltına alındı

Saldırının terör eylemi olduğu şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Fransız terörle mücadele birimlerinin verdiği bilgiye göre, saldırı ile bağlantılı olarak 11 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Gözaltına alınanların saldırganın yakın çevresi ile derste Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği için öğretmene sert bir şekilde tepki gösterenlerin olduğu belirtildi. Öğretmenin derste karikatürleri göstermesinin ardından öğrencilerden birinin babası, sosyal medyada öğretmene karşı bir kampanya başlatmıştı. Savcılığın, söz konusu baba ile saldırının faili arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna dair bir bilgiye ulaşmadığı belirtildi.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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