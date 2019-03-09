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Fransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali var

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

FRANSA’nın Grenoble kentinde polis takibindeki motosikletin savrulmasıyla meydana gelen kazada 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali var

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- FRANSA’nın Grenoble kentinde polis takibindeki motosikletin savrulmasıyla meydana gelen kazada 1'i Türk 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen ve memleketi Adıyaman'da defnedilen Fatih Karakuş'un (19) babası Mehmet Ziya Karakuş, "Oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali var. Çocukların ölümünün ardından başlayan eylemlerin devam etmesini istiyorum" dedi.
Geçen hafta cumartesi günü Grenoble kentinde kafe işleten Mehmet Ziya Karakuş'un yanında çalışan oğlu Fatih ile Fas uyruklu arkadaşı Adam Soli, motosikleti ile dolaşırken, polis takibi sırasında meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Polisin, çalıntı olduğu için takip ettiği motosikletteki gençlerin kaçtıkları sırada otobüs ile bariyerler arasında sıkışarak öldüğü ileri sürüldü. Ancak, iki gencin polis takibi sırasında motosikletin kontrolden çıkmasıyla yola savrularak öldükleri gündeme gelince Fransa'da polise tepki için eylemler başladı. İki arkadaşın ölümünün ardından ülkede olaylar çıkarken, Fatih Karakuş'un cenazesi ise babası ve yakınları tarafından getirildiği memleketi Adıyaman'a defnedildi.
Kentte taziyeleri kabul eden baba Mehmet Ziya Karakuş, çocuğunun ölümünde polislerin ihmali olduğunu ve kazanın ayrıntılarının ortaya çıkarılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da kendilerine destek olmasını isteyen Karakuş, "Oğlum ve arkadaşı motosikletle dolaşıyor. Motosiklet oğlumun Faslı arkadaşına ait. Polis çalıntı olduğu iddiasıyla takip ediyor ve meydana gelen kazada oğlum ve arkadaşı can verdi. Biz oğlum ve arkadaşının ölümünde polisin ihmali olduğunu düşünüyoruz. Zaten bizim gibi düşünenlerin sayısı çok olduğu için Fransa'da eylemler başladı. Biz kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya karşıyız ama hakkımızı savunmak adına gösterilerin devam etmesini istiyoruz. En büyük dileğim, olayın ayrıntılarının ortaya çıkarılarak oğlumu genç yaşta toprağa düşmesine neden olan suçluların cezalandırılmasıdır" diye konuştu.
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Fransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali varFransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali varFransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali varFransa'da ölen Fatih'in babası: Olayda polis ihmali var

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