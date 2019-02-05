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Fransa’da ölü sayısı 10’a çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen apartman yangınında ölü sayısının 10’a yükseldiği öğrenildi.Fransa’nın başkenti Paris’in 16.

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen apartman yangınında ölü sayısının 10’a yükseldiği öğrenildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in 16. Bölgesi’nde meydana gelen apartman yangınında ölü sayısı 10’a yükseldi. Olay sonucu 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Paris’te 41 yaşındaki bir kadın bir apartmanı ateşe verdi. İlk bilgilere göre psikolojik problemleri olan kadının komşusuna kızdığı için apartmanı ateşe verdiği bildirildi.
Olayla ilgili konuşan Paris Savcısı Rémy Heitz ise "Apartmanda yaşayan bir kadın tutuklandı. Bu aşamada şunu biliyoruz ki kaza kriminal bir vaka olarak görülüyor. Bu şahıs ece apartmandan çok da uzak olmayan bir bölgede tutuklandı. Kadın şu an gözaltında" dedi.
200 itfaiye eri müdahale ettiği yangın sonrası İçişleri Bakanı Christophe Castaner olay yerine gelmiş, itfaiye ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür etmişti.

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