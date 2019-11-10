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Fransa’da on binlerce kişi İslam nefretine karşı yürüyüş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

İslam nefretinin hızla arttığı Fransa’da, 50 derneğin çağrısı üzerine on binlerce kişi İslamofobi’ye karşı yürüyüş yaptı.50 derneğin çağrısı üzerine on binlerce kişi "İslam korkusuna dur demek" için Paris’teki Kuzey gar istasyonundan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı.

İslam nefretinin hızla arttığı Fransa’da, 50 derneğin çağrısı üzerine on binlerce kişi İslamofobi’ye karşı yürüyüş yaptı.
50 derneğin çağrısı üzerine on binlerce kişi "İslam korkusuna dur demek" için Paris’teki Kuzey gar istasyonundan hareketle başlayan protesto yürüyüşüne katıldı. Binlerce kişi Paris sokaklarında "Acil bir şekilde birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz", "Seni seviyoruz laiklik, bizi korumalısın", "İslamofobi’ye hayır", "Başörtülü kadınlarla dayanışma", "Sorun çıkaran Müslümanlar değil, nefret eden İslamofobikler" sloganlarıyla müslümanlara yönelik nefret eylemlerini kınamayı amaçlayan yürüyüşe katıldı.
Yürüyüşe katılan başörtülü Asmae Eumosid, "İslam’la ve başörtülü kadınlarla ilgili saçma şeyler duyuyoruz. Müslümanları damgalamaya ve toplumdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Sesimizin duyulmasını ve toplumdan uzaklaştırılmamamızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerden destek
Yürüyüşe katılan önemli siyasi isimlerin arasında Boyun Eğmeyen Fransa parti lideri Jean-Luc Melenchon bulunuyor. Melenchon, "Müslümanlığa karşı ırkçılık, Cumhuriyet’in seçilmiş temsilcilerini kayıtsız bırakmayacak kadar önemli bir hale geldi. Fransız halkının birliği, Cumhuriyet’in bölünmezliği için ön koşuldur" ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu Üyesi Manuel Bompard ise, "Dinleri nedeniyle ayrımcılığa, hakarete veya saldırıya uğrayan tüm Müslümanlara yönelik nefreti durdurmak ve desteğimizi göstermek için yürüyoruz" derken Aşırı solcu İşçi Mücadelesi parti sözcüsü Nathalie Arthaud da, "Nefreti eken bu siyasi oyunlarından bıktık" diye konuştu.

"Bu gösteri halkı ırkçılığın durması gerektiğini söyleyen bir uyarı çiğliği"
Yürüyüşe katılanların arasında Fransa’nın en önemli sendikalarından biri olan Genel Emek Konfederasyonu CGT genel sekreteri Philippe Martinez, gazeteci ve yönetmen Rokhaya Diallo, senatör Esther Benbassa bulunuyor. Yeni Anti-Kapitalist Partinin sözcüsü Olivier Besancenot, "Bu gösteri halkı ırkçılığın durması gerektiğini söyleyen bir uyarı çiğliği" dedi.

Öğretmenler katıldı
Yürüyüşe katılan öğretmenler "Öğretmenler islamofobi’ye karşıdır" sloganıyla müslümanlara destek mesajı gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer’yi ırkçı olarak tanımlayan öğretmenler, "Jean-Michel Blanquer, otoriter bir bakansın, ırkçısın ve bu çok belli" ifadelerini kullandı.
Blanquer başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklamasını teşvik edebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

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