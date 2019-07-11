Fransa'da 'Ötenazi' Restleşmesi Bitti: Vincent Lambert Öldü

Resmi ölüm açıklamasının ardından savcılık prosedür gereği Vincent Lambert'in ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlattı. Prosedür gereği Lambert'in vücuduna otopsi yapılacağı da bellirtildi.

Lambert'in kaldığı Reims Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, geçirdiği bir kaza sonrası bitkisel hayata giren Lambert'in "Perşembe sabahı saat 08.24'te öldüğü" açıklandı. Açıklamayı, Lambert'in eşine destek veren kuzeni François Lambert açıkladı.

"Lambert'in çektiği acıya son verilmesini" savunan eşi ve kuzenleri ile bitkisel hayatta kalmaya devam etmesini savunan anne ve babası arasındaki savaş ve Hıristiyan dünyasını ikiye bölen tartışma da böylece sona erdi. Oğullarının yaşaması için 10 yıldır mücadele veren anne ve babası, "devleti cinayet işlemekle" suçladı. Vatikan da, Lambert'in ölümüyle ilgili mesaj yayınladı.

Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bitkisel hayat yaşayan 42 yaşındaki Lambert'in yaşam üniteleri 2 Temmuz'dan bu yana aşamalı olarak kapatıldı. Yaşam üniteleri durdurulan Lambert, Perşembe sabahı öldü.

Lambert, 2008 yılında geçirdiği bir trafik kazasının ardından Reims Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bitkisel hayata giren ve her türlü yaşam faaliyetleri makinalarla sağlanan Lambert'in karısı Rachel Lambert, eşinin bitkisel hayata girmeden, kendisine ölmek istediğini, böyle yaşamaya devam etmek istemediğini söylediğini açıklamıştı.

Ancak, koyu Katolik olan anne ve babası Pierre ve Viviane Lambert ise, Fransa içindeki hukuk yollarının yanı sıra AİHM ve BM İnsan Hakları Komitesi'ne kadar giderek hukuk mücadelesi vermişti.

Hukuk makamlarının "Lambert'in yaşamına son verilmesi" ve "hayatta kalmaya devam etmesi" arasında gidip gelen kararlarıyla parçalanan Lambert ailesinin hukuk savaşı da 10 yıl sürdü. Sonunda, Fransız yargısının en üst makamı Yargıtay, 28 Haziran'da, bir alt mahkemenin verdiği "yaşam ünitelerinin bağlı kalarak Lambert'in hayatta kalmasının sağlanması" yönündeki kararını bozdu.

Yargı savaşını kaybeden Lambert'in annesi Viviane Lambert yazılı bir açıklama yaparak "devleti cinayet işlemekle" suçladı.