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Fransa'da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

23.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde, Charente-Maritime ve Gironde bölgelerinde yapılan operasyonda, PKK'ya finansman sağladığından şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. Adli kaynaklara göre geçtiğimiz Salı günü gözaltına alınan 6 kişi de Türkiye doğumlu ve Fransa'da yaşıyor

Fransa'da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde, Charente-Maritime ve Gironde bölgelerinde yapılan operasyonda, PKK'ya finansman sağladığından şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. Adli kaynaklara göre geçtiğimiz Salı günü gözaltına alınan 6 kişi de Türkiye doğumlu ve Fransa'da yaşıyor.

Hakim karşısına çıkarılan 6 kişiden 2'si, haklarında takipsizlik kararı verildikten sonra salıverildi. Soruşturma hakimi, 4 kişi hakkındaysa "terör örgütüne üye olmak" ve "teröre finans desteği sağlamak" şüphesiyle adli soruşturma açılması kararı verdi.

Adli kaynaklar, geçtiğimiz Salı günü gözaltına alınan 6 kişinin de Türkiye doğumlu olduğunu ve Fransa'da yaşadığını belirtti. Cuma günü terörle mücadele soruşturma hakimi karşısına çıkarılan 4 şüpheli sanıktan 1’i cezaevine gönderilirken, diğer 3'ü 'yargı denetimi altında kalma' şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salıverilen 2 kişi ise şimdilik soruşturma dışı bırakıldı. Ancak, hakim tarafından soruşturma süreci ve dava kapsamında yeniden ifadeye çağırılabilecek.

Dört sanık, hakkında adli soruşturma aşamasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Ankara ve Paris'in "terör tanımı" tartışması

Fransa ve Türkiye arasında yaşanan politik gerginliklere rağmen, terörle mücadele konusundaki işbirliği devam ediyor. Fransa eski İç İstihbarat Şefi (DGSI) ve güvenlikten sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Şubat ayı başında, "IŞİD mensubu Fransız cihatçıların iadesi" konusunu görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

Ankara Nunez'e "PKK terörü ile IŞİD terörünü birlikte değerlendirdiklerini" belirtti ve 50 PKK'lının iadesi talebini yeniden hatırlattı. Ancak Paris, PYD ve FETÖ'yü terör tanımı içine almıyor.

VOA Türkçe'ye konuşan diplomatik kaynaklar, Ankara ve Paris arasında en büyük sıkıntının "terör ve terörist tanımı" konusuda yaşandığını belirtiyor. Ankara PYD ve FETÖ'nün de terör örgütü olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak Paris, yalnızca IŞİD ve PKK'yı terör örgütü tanımı içine alıyor.

Türkiye, Fransa ile eski İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve döneminde imzalanan protokol çerçevesinde Fransa ile cihatçı teröristlerin iadesi alanında sıkı işbirliğini sürdürüyor.

Bu çerçevede Fransa’da, Türkiye'den PKK üyeleri ile ilgili olarak gelen dosyalar ele alıyor. Fransa, son 1 yıl içinde, PKKya finansman sağladığı tespit edilen 15 kişinin malvarlığını ve banka hesaparını 6 ay süreyle dondurdu.

Avrupa'dan PKK'ya 40 milyon Euro

Dosyaya yakın diplomatik kaynaklar, PKK'ya finansal yardım konusunda yapılan son çalışmalar ışığında, örgüte Fransa'dan 6-7 milyon, Almanya'dan 15 milyon, Avrupa genelinden ise 40 milyon Euro finansal destek gittiğini belirtiyor.

Bu tespitler ışığında Türkiye, Avrupa ülkelerinden finansal destek sağlayan kişilerin iadesini istiyor. Türkiye, Fransa'dan son bir yıl içinde 50 PKK üyesinin iadesini istedi. Ancak henüz olumlu yanıtlanan bir iade talebi olmadı.

Buna karşılık Fransa, son 1 yıl içinde, PKK'ya finansman sağladığı tespit edilen 15 kişinin mal varlıklarını ve banka hesaplarını 6 ay süreyle dondurdu.

Fransa, Amerika ve Avrupa Birliği, PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor.

Fransız adli makamları Haziran 2011'de toplu bir dava açarak PKK'ya finansal destekte bulunan 18 sanığı yargılamıştı.

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