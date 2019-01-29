Fransa’da plastik mermi polemiği sonrası “polis kamerası” uygulaması

Fransa’da gerçekleştirilen eylemlerde polisin plastik mermi kullanımının yaralanmalara yol açması üzerine, İçişleri Bakanlığı silahlı polislerin üniformalarına kamera yerleştirme kararı aldı.

Fransa polisinin “Sarı Yelekliler” gösterilerinde plastik mermi kullanması nedeniyle bir çok eylemcinin yaralanmasının ardından insan hakları dernekleri harekete geçti. Plastik mermili silah kullanımının sona ermesini talep eden dernekler ve vatandaşlara Fransa İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. İçişleri Bakanı Christopher Castaner, plastik mermi kullanımının şeffaflığı açısından bu silahı kullanan polis memurlarının üzerine kamera yerleştirileceğini açıkladı.

Fransa’da alınan kararın ardından plastik merminin eylemlerde kullanılmaya devam edileceği ancak kullanan polislerin üzerinde eylem müdahalesini kaydeden kamera olacağı bildirildi.

