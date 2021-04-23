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Fransa’da polis bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi

23.04.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da bir şüphelinin kadın polis memurunu bıçakladığı ve saldırıda polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa’da polis bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi

Fransa Başbakanı Jean Castex olayın meydana geldiği Rambouillet kentine gidiyor.Fransa'da Rambouillet kentinde, bir polis memurunun görev yaptığı karakola giriş yaptığı sırada bıçaklandığı duyuruldu. Tunus kökenli olduğu belirtilen saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Polis saldırganın kimliğinin ve saldırı nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı. Polis sözcüsü yaşamını yitiren polis memurunun polis merkezinde idari işlerde çalışan bir görevli olduğunu kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal Fransa Başbakanı Jean Castex'in olayın meydana geldiği Paris'in 60 kilometre güney batısında bulunan Rambouillet kentine gittiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bir kadın polisin hayatını kaybettiğini duyurarak, polis merkezini ziyaret ettiğini duyurdu.

AP, rtr/ SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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