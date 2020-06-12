Fransa’da Polis Hükümete Karşı Ayaklandı

Eylemlerin Fransa geneline yayılmasından endişe eden İçişleri Bakanı Christophe Castaner bir basın toplantısı düzenleyerek, bundan böyle polis içindeki ırkçı tavırlara sıfır tolerans gösterileceğini açıkladı. Castaner, “Irkçılığı belirlenen her polisin askıya alınması için talimat verdim. Gözaltı sırasında kullanılan boğaz sıkma tekniği bundan böyle polis okullarında öğretilmeyecek. Polis içindeki ırkçı eylemleri ayırmak, polis teşkilatının onurunu korumak için önemlidir. Toplumdaki duygusal yoğunluk yasal sınırları aşan niteliktedir. Bu nedenle polis şiddetine karşı düzenlenen eylemlere katılanları, eylem yapmak yasak olsa da cezalandırmayacağız” dedi.

Fransa’da Floyd’un ölümünün protesto edildiği gösteriler, Floyd’a benzer bir şekilde gözaltı sırasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Adama Traore olayıyla birleşti. Traore davasının 4 yıldır sonuçlanmaması nedeniyle gösteri düzenleyen 20 bin kişi, Corona virüsü önlemleri nedeniyle gösteri düzenlenmesi yasak olmasına rağmen, Paris Adliye binası önünde polis şiddetini protesto etti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in polis teşkilatı içinde ırkçılığa ‘sıfır tolerans’ gösterecekleri ve ‘ırkçı olduğu belirlenen polisin derhal açığa alınacağı yönündeki açıklamaları polis teşkilatını ayaklandırdı. Tüm polis sendikaları ortak eylem yaparak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u polise sahip çıkmaya çağırdı.

“Duygusal yoğunluk yasal sınırların üzerindedir” açıklaması, Fransa’da polis teşkilatının yanı sıra siyasi partiler tarafından da eleştirildi. Özellikle sağ partiler Castaner’i “polisi sırtından bıçaklamakla ve onları terk etmekle” suçladı. Adalet Bakanı Nicole Belloubet’nin gösterilerin ardından, Adama Traore ‘nin ailesiyle görüşmek istemesi ve ailenin “devam eden bir davaya müdahale eden Adalet Bakanı'yla görüşmeyi reddetmesi” de tartışmaları alevlendirdi.

“Bakan’ın Everest dağını tırmanması gerekiyor”

Bu açıklamalara öfkelenen polis sendikaları ise İçişleri Bakanı Castaner ile bir araya geldi. Ancak bu görüşme de polisin öfkesini dindirmeye yetmedi. SGP Birlik Polis Sendikası Başkanı Yves Lefebvre, Castaner ile görüşmesinin ardından, Bakanın polis teşkilatı ile barışması için "Everest tepesine tırmanması gerektiğini" söyledi ve tüm teşkilata “olaylara müdahale etmemeleri” çağrısında bulundu.

Fransız polisi, kendilerinin ABD polisi ile karşılaştırılmasına da şiddetle karşı çıkıyor ve polis teşkilatının ırkçı ya da şiddet yanlısı olduğunu reddediyor.