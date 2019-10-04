Fransa'da Polis Saldırısına Terör Soruşturması Açıldı

Paris Emniyet Müdürlüğü istihbarat biriminde bilgisayar uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki polis memuru Michael Harpon'un, seramik bir bıçakla 4 polisi öldürdüğü saldırı hakkında terör soruşturması açıldı. Önce "kişisel cinayet" teşhisini koyan Paris Savcılığı, 18 ay önce İslam dinine geçen ve şüpheli telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilen 20 yıllık polis memuru Harpon'un düzenlediği saldırı hakkında terör soruşturması açılmasına karar verdi. Paris Emniyet Müdürlüğü'nde dün düzenlenen saldırıda, emniyet istihbarat biriminde memur olarak çalışan 45 yaşındaki Michael Harpon, elindeki 33 cm uzunluğundaki seramik bıçakla, önce kendi bürosundaki bir polisi bıçakladı. Ardından yan bürodaki polisi bıçaklayarak öldürdü. Sonra da koridor ve merdivende karşısına çıkan 2 polis memurunu elindeki bıçakla öldürdü. Kurbanlardan en az birinin boğazından kesilerek öldürüldüğü kaydedildi. Emniyet binasının avlusuna çıkan saldırgan polis, henüz göreve yeni başlayan 24 yaşındaki, 6 günlük stajyer bir polis memuru tarafından, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırının yapıldığı Perşembe günü konuşan Paris Savcısı Remy Heitz, "kişisel sorunlar ve iç çatışma ihtimalini ön planda tutarak cinayet suçlaması ile soruşturma açtıklarını ancak terörle mücadele savcılığının da olayı izlemeye devam ettiğini" belirtmişti. Bu arada Fransız polisi saldırgan polisin evine baskın düzenleyerek, eşi ve kardeşini gözaltına almıştı. Saldırganın profili Cuma sabahı ifadesi Fransız medyasına sızan saldırgan polis Michael Harpon'un eşi, "Kocasının bir gece önce uykudan korkuyla sıçrayarak uyandığını, bazı sesler duyduğunu ve bu seslerin kendisine bir misyon verdiğini" söylediğini dile getirdi. Soruşturmada elde edilen bulgulara göre, 4 meslektaşını öldüren 45 yaşındaki Michael Harpon'un, 18 ay önce İslam dinine geçtiği, kadın meslektaşlarının elini sıkmamaya başladığı ortaya çıktı. Komşuları Harpon'un oturduğu Gonesse banliyösü camisine gittiğini ve dini pratiklerini yerine getirdiğini anlattı. Harpon'un eşi, yüzde 70 duyma özürlü olan eşinin, üstlerinin kendisine adil davranmadığından şikayet ettiğini de aktardı.