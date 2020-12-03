Fransa’da polis şiddeti mağduru siyahi prodüktörün avukatı açığa alındı

Fransa’da polisin şiddeti ve ırkçı muamelesine maruz kalan siyahi prodüktörün savunmasını yapan avukat Hadifa El Ali açığa alındı. El Ali’nin meslekten men edilmesi için Temmuz 2019’da Baro Konseyi tarafından hakkında işlem başlatıldığı ve süreç boyunca meslek icrasının yasak olduğu belirtildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te geçtiğimiz 21 Kasım’da maske takmadığı için polis tarafından kapısının önünden müzik stüdyosuna kadar takip edilip stüdyoda polisin şiddeti ve ırkçı muamelesine maruz kalan siyahi prodüktör Michel Zecler’in hukuki mücadelesi devam ediyor. Mağdur müzik prodüktörü Michel Zecler’in savunmasını yapan avukat Hadifa El Ali’nin açığa alındığı bildirildi. Avukat El Ali’nin meslekten men edilmesi için Temmuz 2019’da Baro Konseyi tarafından hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Meslekten ihraç için yürütülen idari süreçte karara itiraz eden El Ali’nin itirazının değerlendirildiği süre boyunca meslek icrasının tamamen yasak olduğu ifade edildi. Bu süreçte Zecler’in savunmasını yapan avukat El Ali’nin bu görevi yürütecek izni olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu olayın gündeme gelmesiyle avukat savunmadan men edildi ve açığa alındı.

