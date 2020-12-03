HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransa’da polis şiddeti mağduru siyahi prodüktörün avukatı açığa alındı

Fransa’da polis şiddeti mağduru siyahi prodüktörün avukatı açığa alındı

03.12.2020 20:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da polisin şiddeti ve ırkçı muamelesine maruz kalan siyahi prodüktörün savunmasını yapan avukat Hadifa El Ali açığa alındı.

Fransa’da polisin şiddeti ve ırkçı muamelesine maruz kalan siyahi prodüktörün savunmasını yapan avukat Hadifa El Ali açığa alındı. El Ali’nin meslekten men edilmesi için Temmuz 2019’da Baro Konseyi tarafından hakkında işlem başlatıldığı ve süreç boyunca meslek icrasının yasak olduğu belirtildi.
Fransa’nın başkenti Paris’te geçtiğimiz 21 Kasım’da maske takmadığı için polis tarafından kapısının önünden müzik stüdyosuna kadar takip edilip stüdyoda polisin şiddeti ve ırkçı muamelesine maruz kalan siyahi prodüktör Michel Zecler’in hukuki mücadelesi devam ediyor. Mağdur müzik prodüktörü Michel Zecler’in savunmasını yapan avukat Hadifa El Ali’nin açığa alındığı bildirildi. Avukat El Ali’nin meslekten men edilmesi için Temmuz 2019’da Baro Konseyi tarafından hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Meslekten ihraç için yürütülen idari süreçte karara itiraz eden El Ali’nin itirazının değerlendirildiği süre boyunca meslek icrasının tamamen yasak olduğu ifade edildi. Bu süreçte Zecler’in savunmasını yapan avukat El Ali’nin bu görevi yürütecek izni olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu olayın gündeme gelmesiyle avukat savunmadan men edildi ve açığa alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladıSamsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı
85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan ile Ruhani arasında kritik görüşme

Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı

Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne atladı

Türk Tabipler Birliği: Bir gün içinde 5 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

5 doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

3 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Trabzon’da sıcak saatler! Cezaevi firarisini yakalamak için operasyon başlatıldı

Trabzon’da sıcak saatler

Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

Tören bitene kadar babasının tabutuna selam durdu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.