HABER

Fransa'da polis şiddetine 313 adli soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin, polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini açıkladı

PARİS (AA) - Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN), polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle başlattığı adli soruşturma sayısının 313'e çıktığını söyledi.

Nunez, LCI televizyonunda sarı yeleklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IGPN'nin polisin eylemlerde protestoculara karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle açtığı adli soruşturma sayısının 313'e yükseldiğini ifade eden Nunez, soruşturmaların henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Paris Savcısı Remy Heitz, mayısta yaptığı açıklamada suçlu bulunan polislerin yıl sonuna kadar yargılanacağını söylemişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, nisan ayında yaptığı açıklamada IGPN'nin açtığı soruşturma sayısının 220 olduğunu belirtmişti. Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan kararı şubatta onaylamıştı.

Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişiye hapis cezası verildi.

Mediapart internet sitesinin haberine göre, eylemlerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi, 30 gönüllü sağlık görevlisinin yaralandığı ve polisin 145 hakaretle basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

PARTNER Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı Güzel ismin zor anları! Gözde çift böyle yakalandı
Burhaniyeli öğrencilerin Kur’an öğrenme mutluluğuBurhaniyeli öğrencilerin Kur’an öğrenme mutluluğu
“Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon““Çözüm; onurlu geri dönüş ve entegrasyon“
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa polis şiddeti Sarı yelekliler soruşturma

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı

Harekete geçildi! 15 yıl aradan sonra...

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Oruç Reis Doğu Akdeniz yolunda

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.