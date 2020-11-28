Fransa'da Polis Şiddetine Karşı Büyük Protesto

Birbiri ardına yaşanan polis şiddeti olayları ve hükümetin polisin filme alınması ve yayınlanmasını yasaklayan "Küresel Güvenlik Yasası"nı Meclis'ten geçirmesi, Fransa'da halkı sokağa döktü. Ülke genelinde, gazetecilik örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları dernekleri, yaklaşık 70 kentte, "Baskıcı yasaya karşı, özgürlük yürüyüşü" düzenledi.

En büyük katılımın yaşandığı başkent Paris'in yanı sıra Bordeaux, Lille, Lyon, Reims, Rouen, Brest, Toulouse gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 70'i aşkın kentte binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı. Başkent Paris'te, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 22 bin kişinin katıldığı eylemlerde bu hafta katılım en az iki katına çıktı. İçişleri Bakanlığı gösterilere 46 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Bastille Meydanı'na yaklaşırken, göstericiler arasına katılan bir grup siyah giyimli genç, etraftaki vitrinleri kırmaya, çöp bidonlarını ve araçları ateşe vermeye kalktı. Ancak eylemlerinin şiddet olayları nedeniyle kesilmesini istemeyen göstericiler, kararlı bir şekilde yürüyüşlerine devam ederek Bastille Meydanı'na ulaştı. Burada da polis ve bir grup genç arasında yer yer arbede yaşandı. Polis grubu dağıtmak için gaz bombası kullandı.