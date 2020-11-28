Fransa'da Polis Şiddetine Karşı Büyük Protesto

Birbiri ardına yaşanan polis şiddeti olayları ve hükümetin polisin filme alınması ve yayınlanmasını yasaklayan "Küresel Güvenlik Yasası"nı Meclis'ten geçirmesi, Fransa'da halkı sokağa döktü. Ülke genelinde, gazetecilik örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları dernekleri, yaklaşık 70 kentte, "Baskıcı yasaya karşı, özgürlük yürüyüşü" düzenledi.
En büyük katılımın yaşandığı başkent Paris'in yanı sıra Bordeaux, Lille, Lyon, Reims, Rouen, Brest, Toulouse gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu 70'i aşkın kentte binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı. Başkent Paris'te, Republique Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 22 bin kişinin katıldığı eylemlerde bu hafta katılım en az iki katına çıktı. İçişleri Bakanlığı gösterilere 46 bin kişinin katıldığını açıkladı.
Bastille Meydanı'na yaklaşırken, göstericiler arasına katılan bir grup siyah giyimli genç, etraftaki vitrinleri kırmaya, çöp bidonlarını ve araçları ateşe vermeye kalktı. Ancak eylemlerinin şiddet olayları nedeniyle kesilmesini istemeyen göstericiler, kararlı bir şekilde yürüyüşlerine devam ederek Bastille Meydanı'na ulaştı. Burada da polis ve bir grup genç arasında yer yer arbede yaşandı. Polis grubu dağıtmak için gaz bombası kullandı.
Dağılma anında polis müdahalesi
Gösterinin sona erdiği akşam saatlerinde polis ile dağılmak istemeyen gençler arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Fransız Merkez Bankası 'Banque de France'ın' Bastille şube binası, bir gazete bayii ile 2 araç ateşe verildi.
Şiddet olaylarının artması üzerine kalabalığa son ana kadar müdahale etmeyen polis, banka binasının ateşe verilmesiyle müdahaleye başladı. Polis göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve tazyikli su kullanırken, göstericiler de polise sert cisimler fırlattı. Göstericiler, polis teşkilatındaki yoğun intihar olaylarına atıfta bulunan "İntihar edin, İntihar edin!" sloganları attı. Polis, şiddet uygulayan göstericileri gözaltına aldı.
37 polis yaralandı
Sloganlarında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'ı istifaya çağıran göstericiler, hükümetin getirdiği Küresel Güvenlik Yasası'nın "kitlesel gözetimi düzenleyen" 21. ve 22. maddelerin yanı sıra polis imajının "kötü niyetli" yayılmasını cezalandırmayı planlayan 24. Maddenin kaldırılmasını istiyorlar.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin sonunda yaptığı açıklamada, "Bir kez daha gösterilere şiddet karıştı. Güvenlik güçlerine yönelik şiddet olaylarını kınıyorum. Paris'te 23, diğer gösterilerde 14 polis yaralandı" dedi.
Protesto gösterilerinin hedefinde olan 24'üncü madde, "polisin yüzünü gösteren görüntüleri yayınlayanlara 1 yıla kadar hapis, 45 bin Euro para cezası" öngörüyor.
Yasa, geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te görüşülürken, Republique Meydanı'nda seslerini duyurabilmek için çadır kurarak eylem yapan 500 kadar göçmene polis sert müdahale etti. Geçtiğimiz Perşembe günü Paris'te Loopsider adlı müzik prodüksiyon şirketi sahibi Michel Zecler'e, 4 polisin uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıyınca ülkede, polis şiddetine karşı öfke arttı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "görüntülerin şok edici ve utanç verici" olduğunu belirterek, hükümete, bu sorunun çözümünde köklü çözümler bulunması için talimat verdiğini açıkladı.
Tepkiler karşısında hükümet geri adım atarken, Başbakan Jean Castex yasanın tartışmalı 24. maddesinin değiştirilmesi için komisyon kurduğunu açıkladı.