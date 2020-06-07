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Fransa'da Polis Şiddetine Karşı Eylemler

07.06.2020 01:39 | Son Güncelleme

Başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lyon, Nantes ve Lille gibi Fransa'nın pek çok büyük şehrinde Fransızlar, "siyah yurttaşlara yönelik ırkçı şiddeti" protesto etti. Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde gösterilerin yasak olmasına rağmen protestolara, çoğunluğu genç, çok sayıda kişi katıldı

Fransa'da Polis Şiddetine Karşı Eylemler

Başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lyon, Nantes ve Lille gibi Fransa'nın pek çok büyük şehrinde Fransızlar, "siyah yurttaşlara yönelik ırkçı şiddeti" protesto eden gösteriler düznelendi. Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde gösterilerin yasak olmasına rağmen, çoğunluğu genç, çok sayıda kişi protesto gösterilerine katıldı.

Paris'te eylemler önce, ABD'nin Paris Büyükelçiliği binasının önündeki Concorde Meydanı'nda başladı. Ardından, Eyfel Kulesi'nin ayağındaki Champs de Mars alanında devam etti.

Polis, göstericilerin büyükelçilik binasına ulaşmasını engellemek için, Concorde Meydanı'nın bir ucundaki Ulusal Meclis binasından, diğer ucunda ABD Büyükelçilik binasına kadar metal bariyer çekti. Caddeye açılan ana yollar da polis barikatı ile kapatıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün gösterilerin yasaklandığını duyurmasına rağmen, Concorde meydanında toplanan yaklaşık 3 bin kişi George Floyd'un ölümüne yol açan "siyahlara yönelik polis şiddetini" protesto etmek için toplandı. "No justice no peace" (Adalet yoksa barış da yoktur), "I can't breath" (Nefes alamıyorum), "Black Lives Matter" (Siyahların hayatları önemlidir) gibi İngilizce sloganlar atarak Floyd'un ölümünü protesto eden Fransızlar, ardından da, tıpkı Floyd gibi gözaltı sırasında yaşamını yitiren Fransız Adama Traore için adalet isteyen sloganlar attı.

Concorde Meydanı'nın Elysee Sarayı'nın da bulunduğu Foubourg-Saint-Honore sokağına ilerleyen göstericileri çevik kuvvet ekipleri durdurdu. TOMA'ların da aralarında bulunduğu polis minübüsleri göstericilerin önünde barikat oluşturunca bir süre gergin anlar yaşandı. Bir gösterici bir TOMA'nın üzerine çıkarak mikrofonla kalabalığa hitap etti. Polis, TOMA'ya çıkan göstericiye izin verince, gerginlik çatışmaya dönüşmeden son buldu. Gösteriler, akşam saatlerine kadar devam etti.

Başkent Paris'te bir diğer gösteri de Eyfel Kulesi'nin ayağındaki Champs de Mars bahçesinde yapıldı. Çoğunluğu genç binlerce gösterici, bir dizleriyle yere çökerek, George Floyd'un ölüdürülmesini protesto eden sloganlar attı. Ardından da "Adama için adalet" sloganları geldi.

Paris'in yanı sıra, Marsilya Lyon, Lille ve Nantes kentlerinde de toplanan bir çok Fransız, "ırkçı polis şiddetini" protesto etti.

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