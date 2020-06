Fransa'da Polis Şiddetine Karşı Eylemler

Başkent Paris başta olmak üzere, Marsilya, Lyon, Nantes ve Lille gibi Fransa'nın pek çok büyük şehrinde Fransızlar, "siyah yurttaşlara yönelik ırkçı şiddeti" protesto eden gösteriler düznelendi. Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde gösterilerin yasak olmasına rağmen, çoğunluğu genç, çok sayıda kişi protesto gösterilerine katıldı.

Paris'te eylemler önce, ABD'nin Paris Büyükelçiliği binasının önündeki Concorde Meydanı'nda başladı. Ardından, Eyfel Kulesi'nin ayağındaki Champs de Mars alanında devam etti.

Polis, göstericilerin büyükelçilik binasına ulaşmasını engellemek için, Concorde Meydanı'nın bir ucundaki Ulusal Meclis binasından, diğer ucunda ABD Büyükelçilik binasına kadar metal bariyer çekti. Caddeye açılan ana yollar da polis barikatı ile kapatıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nün gösterilerin yasaklandığını duyurmasına rağmen, Concorde meydanında toplanan yaklaşık 3 bin kişi George Floyd'un ölümüne yol açan "siyahlara yönelik polis şiddetini" protesto etmek için toplandı. "No justice no peace" (Adalet yoksa barış da yoktur), "I can't breath" (Nefes alamıyorum), "Black Lives Matter" (Siyahların hayatları önemlidir) gibi İngilizce sloganlar atarak Floyd'un ölümünü protesto eden Fransızlar, ardından da, tıpkı Floyd gibi gözaltı sırasında yaşamını yitiren Fransız Adama Traore için adalet isteyen sloganlar attı.