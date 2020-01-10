Fransa'da polisin göstericilere yakın mesafeden plastik mermi kullanmasıyla ilgili soruşturma

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı dün düzenlenen gösteride polisin çok yakın mesafeden eylemcilere plastik mermi kullandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Paris'te dün yapılan eylemde polisin çok yakın mesafeden göstericilere karşı plastik mermi kullandığı olayla ilgili soruşturmanın açıldığı belirtildi.

Soruşturmayı Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) yürüteceği kaydedildi.

Polisin çok yakın mesafeden eylemcilere karşı plastik mermi kullandığını, ardından bir kişinin yere yığıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntüde aynı zamanda birçok polisin göstericilere copla saldırdığı görülüyor.

Yasalara göre polis gösterilerde savunma silahlarını kullanırken en az 10 ila 50 metre arasında mesafe koruması gerekiyor.

Başta Paris olmak üzere ülke genelinde dün emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmişti. Paris'teki eylemde polis ile göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti.