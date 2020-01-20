HABER
  4. Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu

Fransa’da polisler darp ettikleri göstericiden şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Fransa’da bir göstericiyi etkisiz hale getirip kelepçeleyerek darp eden bir polis memurları eylemciden şikayetçi oldu.Fransa’da “Sarı Yelekliler” eyleminde yaşanan polis şiddeti gündem oldu.

Fransa’da bir göstericiyi etkisiz hale getirip kelepçeleyerek darp eden bir polis memurları eylemciden şikayetçi oldu.
Fransa’da “Sarı Yelekliler” eyleminde yaşanan polis şiddeti gündem oldu. Başkent Paris’te 1 yıldan uzun süredir her devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde polis bir eylemciyi darp ederken, diğer 2 polis ise yanında bekledi. Cumartesi günü yaşanan olayda elleri kelepçeli şekilde darp edilip yüzü kanlar içinde kalan göstericinin görüntüleri Fransa’da tepkilere neden oldu.
Eylemcinin şiddet gören başka bir eylemciyi korumaya çalışması üzerine polisin hedefi olduğu öğrenildi. Öğrenci olduğu öğrenilen eylemcinin gözaltındayken doktor kontrolünden geçtiği, vücudunda birçok morluk ve yaraların meydana geldiği ve 4 gün “iş göremezlik” raporu aldığı belirtildi.
Fransa’da eleştiri yağmuruna tutulan söz konusunu memurların dövdükleri eylemci hakkında "polis memuruna şiddet uygulama" sebebiyle şikayetçi olduğu ve eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.
Polis memurlarının ifadesinde ise eylemcinin söz konusu memurların yüzüne tükürdüğü ve AIDS hastası olduğunu söylediği iddia edildi. Konu ile alakalı polis yönetiminin soruşturma başlattığı bildirilirken şiddete maruz kalan eylemcinin henüz şikayetçi olup olmadığı açıklanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savrulduHalk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savruldu
Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savruldu

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.