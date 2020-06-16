HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'gözaltında boyun kilidi' yasağı kalktı

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'gözaltında boyun kilidi' yasağı kalktı

16.06.2020 21:21 | Son Güncelleme

Fransa'da polislerin zanlıları nefessiz bırakarak gözaltına alma uygulamasına getirilen yasak, polislerin protestosu sonucu kaldırıldı.

Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'gözaltında boyun kilidi' yasağı kalktı

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı. Polisler yasağı protesto etmiş ve bu tekniğin hayatlarını kurtardıklarını söylemişlerdi.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, yasağın şimdilik kaldırıldığını açıkladı.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre Veaux, "Yeni düzenlemeye dair detayları beklerken, gözaltında 'boyun kilidi' uygulaması, kısıtlı bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecek" dedi.

Veaux, bu hafta toplanacak bir komisyonun bu teknik yerine kullanılabilecek diğer teknikleri de inceleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar bir tavsiye kararı açıklayacağını söyledi.

Fransa'da polislere eğitimleri sırasında, zanlıları hareketsiz hale getirerek gözaltına alma tekniği öğretiliyor. Bu teknik kapsamında polisler kollarını arkadan zanlıların boyunlarına sarıyor ya da zanlıları üstüne oturup göğüslerine bastırarak onları etkisiz hale getiriyor. Ülkede bu uygulamaya "boyun kilidi" deniyor.

Siyah hakları aktivistleri ve polis şiddetine karşı mücadele eden örgütler ise bu teknik yüzünden her yıl çok sayıda kişinin öldüğünü söylüyor.

George Floyd'un ölümü sonrası tartışılan uygulama

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı siyah Amerikan vatandaşı George Floyd'u nefessiz bırakarak ölümüne neden olması sonrası Fransa'da da protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, geçen hafta polis sendikalarına gönderdiği mektupta bu tekniği öğretmeye ve uygulamaya son verdiklerini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner

Polisler: Bu teknik hayatımızı kurtarıyor

Fransız hükümetinin kararı polislerin tepkisini çekti. Polisler bu tekniğin hayatlarını kurtardığını, hükümetin her gün sokakta karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri anlamadığını söyleyerek kararı protesto etti.

Floyd'un ölümünden sonra, Fransa'da da 2016'da gözaltına alınırken hayatını kaybeden Adama Traore'nin ölüm yıldönümünde protesto gösterileri düzenlendi.

Traore'nin ailesi, bağımsız otopsi raporuna göre ölümün nefessiz kalmaktan kaynaklandığını söylerken, emniyet yetkilileri 24 yaşındaki gencin sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini savunuyor.

Fransa'da Ocak ayında Eyfel Kulesi yakınlarında Cedric Chouviat adlı bir kişi de polis tarafından gözaltına alınırken benzer bir şekilde hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump "polis reformu" kararnamesini imzaladı

Trump imzayı attı! ABD'de yeni dönem başlıyor

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Yine pazar yine koronavirüs! Kabus geri döndü, ikinci dalga patladı

Yine pazar yine koronavirüs! Kabus geri döndü

65 yaşında bir kadın, evlat edindiği gençle evlendi!

65 yaşında bir kadın, evlat edindiği gençle evlendi!

Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

Golan Tepeleri 'Trump Tepeleri' mi oluyor?

'Bir ilk' olarak duyurdular! Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.