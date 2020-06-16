Fransa'da polislerin protestosu sonrası 'gözaltında boyun kilidi' yasağı kalktı

Fransa'da polislerin zanlıları, arkadan boyunlarına sarılarak gözaltına almaları uygulamasına getirilen yasak kaldırıldı. Polisler yasağı protesto etmiş ve bu tekniğin hayatlarını kurtardıklarını söylemişlerdi.

Fransa Emniyet Genel Müdürü Frederic Veaux, yasağın şimdilik kaldırıldığını açıkladı.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre Veaux, "Yeni düzenlemeye dair detayları beklerken, gözaltında 'boyun kilidi' uygulaması, kısıtlı bir şekilde yürürlükte kalmaya devam edecek" dedi.

Veaux, bu hafta toplanacak bir komisyonun bu teknik yerine kullanılabilecek diğer teknikleri de inceleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar bir tavsiye kararı açıklayacağını söyledi.

Fransa'da polislere eğitimleri sırasında, zanlıları hareketsiz hale getirerek gözaltına alma tekniği öğretiliyor. Bu teknik kapsamında polisler kollarını arkadan zanlıların boyunlarına sarıyor ya da zanlıları üstüne oturup göğüslerine bastırarak onları etkisiz hale getiriyor. Ülkede bu uygulamaya "boyun kilidi" deniyor.

Siyah hakları aktivistleri ve polis şiddetine karşı mücadele eden örgütler ise bu teknik yüzünden her yıl çok sayıda kişinin öldüğünü söylüyor.