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  4. Fransa’da protesto için toplanan göçmenlere Sarı Yelekliler’den destek

Fransa’da protesto için toplanan göçmenlere Sarı Yelekliler’den destek

19.12.2020 20:15 | Son Güncelleme:
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Fransa’da 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle ülke genelinde kaçak işçiler için gösteriler düzenlendi.

Fransa’da 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle ülke genelinde kaçak işçiler için gösteriler düzenlendi. Başkent Paris’te düzenlenen gösteride yürüyen göstericilere Sarı Yelekliler’den destek geldi.

Fransa’da 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü nedeniyle ülke genelinde gösteriler düzenlendi. Kaçak göçmenlere destek vermek adına yapılan gösterilere, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve birçok Parisli destek veridi. Fransa’da oturma ve çalışma izni olmayan tüm göçmenlerin sesini duyurabilmek amacıyla başkent Paris’te toplanan göstericiler, Fransa Anayasa Konseyi binası önünde toplanarak göç sırasında hayatını kaybeden göçmenlerin anısına yürüyüş düzenledi. Fransa polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşte, göstericilere Sarı Yelekliler’den de destek geldi. Gösterilere katılan sivil toplum kuruluşları, çalışma ve oturma izni olan yabancılara seçme ve seçilme hakkı verilmesi yönünde taleplerde bulunurken, yürüyüşte “Korona virüs (Covid-19) günlerinde çalışan biziz. Oturma ve çalışma izni olmayan yabancılar tehlikede” şeklinde sloganlar atan göstericilere çevredeki halktan da destek geldi. Paris’te düzenlenen göster sırasında yer yer polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşamasına rağmen gösteri olaysız sona erdi.

Öte yandan Fransa’nın diğer kentlerinde gerçekleşen gösterilerde yüzbinlerce izinsiz göçmen için oturma ve çalışma izni verilmesi istendi.

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