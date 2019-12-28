Fransa'da Protestolar Noel Tatili Dinmedi

Fransa’da emeklilik reformunu protesto edenler ülke genelinde gösteri düzenlendi. Sarı Yelekliler’in de destek verdiği gösterilerde zaman zaman çatışma yaşandı.

Başkent Paris'te sendikaların çağrısıyla Gare du Nord tren garında toplanan binlerce eylemci, Chatelet Meydanı'na yürüdü. Pahalı hayat şatlarını protesto eden hükümet karşıtı Sarı Yelekliler de katıldı.

Eylemde göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Centre Pompidou Modern Sanat Müzesi önündeki barikatları ateşe vererek aşmaya çalışan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, gösteride yaralandı. Rodrigues, basına yaptığı açıklamada, polisin attığı bir cisim nedeniyle gözünden hafif yaralandığını belirtti.

24 gündür devam eden grevler nedeniyle Fransa genelinde hayat felç durumda. Kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde aksamalar sürüyor. Paris'te metro hatlarının büyük bir bölümü çalışmazken, şehirlerarası tren seferlerinde de büyük gecikmeler yaşanıyor.

Emeklilik yasasını yaş sisteminden çıkarıp puan sistemine geçirmeyi hedefleyen reform görüşmeleri, "64 yaş emeklilik sınırında" tıkanmışt. Sendikaların büyük bölümü, 9 Ocak'ta büyük eylem çağrısı yaptı.

