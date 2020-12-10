Fransa'da 'radikal İslamcılarla mücadele' adlı yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Bu maddenin Ekim'de sınıfta fikir özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı 47 yaşındaki öğretmenin başının kesilerek öldürülmesiyle bağlantılı olarak hazırlandığı belirtiliyor.

"Cumhuriyet değerlerini desteklemeyi" amaçlayan yasa tasarısı internette nefret söylemi ve kötü amaçlı olarak başkalarının kişisel bilgilerini ifşa etmeyle ilgili düzenlemelerin kapsamını genişletiyor.

Castex, yasanın hiçbir dini özellikle de İslam'ı hedef almadığında ısrar ediyor.

Son dönemde sık sık ülkenin laik değerlerinin korunmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki çabalarını yansıttığı belirtilen yasa tasarısı evde eğitim ve nefret söylemiyle ilgili kuralları sıkılaştırıyor.

Paty'nin öldürülmesi ülkede infial yaratan üç saldırıdan biriydi. Ekim'de Nice kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.

Yasa tasarısı birkaç yıldır gündemdeydi. Ancak ülkede son dönemde radikal İslamcıların düzenlediği saldırıların ardından tasarı öne alındı.

Kamu çalışanlarının iş yerlerinde dini kıyafetler giyme yasağı, toplu taşıma, yüzme havuzu ve süpermarket çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Müslümanlara ait derneklere finansal şeffaflık konusunda yeni zorunluluklar getiren yasa tasarısı uyarınca, bu kurumlar ancak Fransa'nın değerlerine saygı gösterme taahhüdüyle yardım alabilecek.

Yasa tasarısı ayrıca çok eşli kişilere oturma izni verilmemesini, kız çocuklarına bekaret testi yapan doktorlara para ya da meslekten men cezası verilmesini öngörüyor.

Eylül'de de Paris'te iki kişi bıçaklı bir saldırıda ağır yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, saldırıların ardından İslam'ın dünya genelinde "krizde" olduğunu öne sürmüştü. Fransa'da yaklaşık beş milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa en fazla Müslüman'ın yaşadığı Avrupa ülkesi.

Türkiye'den ABD'ye tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa tasarısını "açık bir provokasyon" diye nitelemiş ve Macron için "Erdoğan, Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.

Macron'un İslam'la ilgili sözleri Pakistan, Bangladeş ve Lübnan'da da büyük çaplı gösterilerle protesto edilmişti.

ABD'nin dini özgürlüklerden sorumlu temsilcisi Sam Brownback yasa tasarısını eleştirmiş ve "Baskıcı davranırsanız işler kontrolden çıkabilir" demişti.

Ülkedeki bazı solcu siyasetçiler de yasa tasarısının Müslümanları yaftalayabileceği endişesini dile getirmişlerdi.