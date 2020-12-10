HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da 'radikal İslamcılarla mücadele' adlı yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Fransa'da 'radikal İslamcılarla mücadele' adlı yasa tasarısı neleri kapsıyor?

10.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa'da 'radikal İslamcılarla mücadele' adlı yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Fransa'da son aylarda düzenlenen bir dizi saldırının ardından 'radikal İslamcılarla mücadele' adı altında hazırlanan yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Tasarı gelecek yıl parlamentonun onayına sunulacak.

Fransa'da son aylarda düzenlenen bir dizi saldırının ardından 'radikal İslamcılarla mücadele' adı altında hazırlanan yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Tasarı gelecek yıl parlamentonun onayına sunulacak.

Son dönemde sık sık ülkenin laik değerlerinin korunmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yöndeki çabalarını yansıttığı belirtilen yasa tasarısı evde eğitim ve nefret söylemiyle ilgili kuralları sıkılaştırıyor.

Yasa tasarısı Müslümanları ve İslam'ı hedef aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Ancak Başbakan Jean Castex yasanın Müslümanları radikallerin etkisinden kurtaracağını öne sürüyor.

Castex, yasanın hiçbir dini özellikle de İslam'ı hedef almadığında ısrar ediyor.

Yasa tasarısında neler var?

"Cumhuriyet değerlerini desteklemeyi" amaçlayan yasa tasarısı internette nefret söylemi ve kötü amaçlı olarak başkalarının kişisel bilgilerini ifşa etmeyle ilgili düzenlemelerin kapsamını genişletiyor.

Bu maddenin Ekim'de sınıfta fikir özgürlüğü konusunu işlerken Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Samuel Paty adlı 47 yaşındaki öğretmenin başının kesilerek öldürülmesiyle bağlantılı olarak hazırlandığı belirtiliyor.

Cinayetten sonra başlatılan soruşturmada, Paty'nin internette hedef gösterildiği belirtilmişti.

Tasarıda İslami ideolojiyi yaydığı öne sürülen "kaçak" okullar yasaklanırken evde eğitim kuralları yeniden düzenleniyor.

Fransız hükümeti, camilerdeki aşırı görüşlere karşı büyük ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlatacağını duyurdu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu kapsamda 76 camide inceleme başlatılacağını açıkladı.

Yasa tasarısı ayrıca çok eşli kişilere oturma izni verilmemesini, kız çocuklarına bekaret testi yapan doktorlara para ya da meslekten men cezası verilmesini öngörüyor.

Müslümanlara ait derneklere finansal şeffaflık konusunda yeni zorunluluklar getiren yasa tasarısı uyarınca, bu kurumlar ancak Fransa'nın değerlerine saygı gösterme taahhüdüyle yardım alabilecek.

Kamu çalışanlarının iş yerlerinde dini kıyafetler giyme yasağı, toplu taşıma, yüzme havuzu ve süpermarket çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Neden şimdi?

Yasa tasarısı birkaç yıldır gündemdeydi. Ancak ülkede son dönemde radikal İslamcıların düzenlediği saldırıların ardından tasarı öne alındı.

Paty'nin öldürülmesi ülkede infial yaratan üç saldırıdan biriydi. Ekim'de Nice kentinde bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.

Eylül'de de Paris'te iki kişi bıçaklı bir saldırıda ağır yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Macron, saldırıların ardından İslam'ın dünya genelinde "krizde" olduğunu öne sürmüştü. Fransa'da yaklaşık beş milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Fransa en fazla Müslüman'ın yaşadığı Avrupa ülkesi.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu birçok ülkede Fransız ürünlerinin boykot edilmesi yönünde çağrılar yapıldı, gösteriler düzenlendi.

Türkiye'den ABD'ye tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa tasarısını "açık bir provokasyon" diye nitelemiş ve Macron için "Erdoğan, Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti.

Macron'un İslam'la ilgili sözleri Pakistan, Bangladeş ve Lübnan'da da büyük çaplı gösterilerle protesto edilmişti.

ABD'nin dini özgürlüklerden sorumlu temsilcisi Sam Brownback yasa tasarısını eleştirmiş ve "Baskıcı davranırsanız işler kontrolden çıkabilir" demişti.

Ülkedeki bazı solcu siyasetçiler de yasa tasarısının Müslümanları yaftalayabileceği endişesini dile getirmişlerdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi!Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi!
Binlerce polis alımı yapılacak!Binlerce polis alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Reuters taslak metni paylaştı: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

Reuters taslak metni paylaştı: Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi

NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi

İngiltere'de ilk aşıyı yaptıran kadın konuştu: Harika hissediyorum

İngiltere'de ilk aşıyı yaptıran kadın konuştu!

Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi! Telefon merakı sonu oldu

Rus kadın banyo küvetinde feci şekilde can verdi!

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Tayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Tayland’da festivalde atılan havai fişekler maymunları korkuttu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.