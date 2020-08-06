Fransa’da Rehine Olayı: “Zanlı Polisin Takibindeydi”

Fransa’da bir bankada silahlı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı. 34 yaşındaki zanlının, güvenlik yetkililerinin takibinde olan radikalleşmiş bir kişi olduğu belirtiliyor.

Fransa’nın kuzeyinde Le Havre kentindeki bir bankada yaşanan olayın ilk dakikalarında 6 kişiyi rehin alan saldırgan rehinelerden önce ikisini ardından birini serbest bıraktı.

"Zanlının psikolojik rahatsızlık geçmişi var"

Reuters haber ajansına bilgi veren bir yetkili, silahlı şüphelinin Fransız polisi tarafından bilinen ve güvenlik yetkililerinin takibinde olan bir kişi olduğunu belirtti.

Fransız yetkililer, zanlının ciddi psikolojik rahatsızlık geçmişi olduğunu da söyledi.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis, halka bankanın olduğu bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Başkent Paris’in 200 kilometre kuzeybatısında bulunan Le Havre, İngiliz kanalı üzerinde bulunan 170 bin nüfuslu bir kent.

Kentin göreve yeni gelen belediye başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde başbakanlık görevinden Temmuz ayı başlarında istifa eden Edouard Philippe.

