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Fransa'da rehine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:39 | Son Güncelleme

Toulouse kenti yakınlarında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin alması üzerine operasyon başlatıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın güneyindeki Toulouse kenti yakınlarındaki Blagnac kasabasında silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Blagnac'da silahlı bir kişinin kafede 4 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin kafede başlattığı operasyonun sürdüğü, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de olay yerine gideceği aktarıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.20 sularında silahlı ve kasklı bir kişi kafeye girdi.

Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

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Fransa rehine operasyonu

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