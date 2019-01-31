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Fransa'da 'riskli' diye ameliyatı yapılmadı, Adana'da sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

FRANSA'da yaşayan ve 20 santime ulaşan göbek fıtığına Paris'ta başvurduğu hastanelerde 'riskli' olduğu söylenerek operasyon yapılmayan Ömer Gök (68), Adana'da ameliyat olup sağlığına kavuştu.

Fransa'da 'riskli' diye ameliyatı yapılmadı, Adana'da sağlığına kavuştu

ADANA, (DHA)- FRANSA'da yaşayan ve 20 santime ulaşan göbek fıtığına Paris'ta başvurduğu hastanelerde 'riskli' olduğu söylenerek operasyon yapılmayan Ömer Gök (68), Adana'da ameliyat olup sağlığına kavuştu.
İşçi olarak çalıştığı Paris'te yaşayan 3 çocuk ve 6 torunu bulunan Ömer Gök, her gün büyüyen göbek fıtığı için ameliyat olmak istedi. Ancak doktorlar ameliyatı riskli görerek yapmak istemedi. Türkiye'ye gelen Gök, başvurduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde Dr. Gökhan Sarıtaş tarafından ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.
Gök, eşi Menşure Gök ile birlikte Fransa'da rahatsızlığına çözüm aradığını ancak kendisinde kalp pili, kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği ve uyku apnesi olduğu ve kitlenin de fazla büyük olmasından dolayı başvurduğu tüm doktorların kendisini ameliyat etmediğini söyledi. Adana'da ameliyat olduktan sonra 1 hafta içinde taburcu olduğunu belirten Gök, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözündeki gibi gelip kendimi Türk doktorlarına emanet ettim. 20 santimlik göbek fıtığım ameliyatla alındı. Çok şükür iyiyim. Fransa'da her gün fıtık nedeniyle büyüyen göbeğim yaşama sevincimi alıp götürmüştü. Şimdi çok iyiyim. Sağlıklı bir şekilde Fransa'ya dönüyorum" dedi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Gökhan Sarıtaş ise, hastanın 20 santim çapında oldukça büyümüş olan bir göbek fıtığının bulunduğunu ancak yaptıkları tetkikler sonucu ameliyatının uygun olduğunu gördüklerini dile getirdi. Sarıtaş, 2 saatlik bir zamanda ameliyatı tamamladıklarını normalde göbek fıtığı ameliyatlarının kolay gibi göründüğünü ancak bu hastada fıtığın büyüklüğü ve hastanın ek hastalıkları itibariyle sürecin biraz zorlu olduğunu belirtti. Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak dünya standartlarında hizmet verdiklerinin de altını çizen Sarıtaş, hastaya uygun olan operasyonları başarıyla yaptıklarını söyledi.
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Fransa'da 'riskli' diye ameliyatı yapılmadı, Adana'da sağlığına kavuştuFransa'da 'riskli' diye ameliyatı yapılmadı, Adana'da sağlığına kavuştu

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