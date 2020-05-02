Fransa’da Sağlık Alanında OHAL 24 Temmuz'a Uzatıldı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2 Mayıs’ta sona ermesi planlanan sağlık alanında OHAL ilanının 24 Temmuz’a kadar uzatıldığını açıkladı. Hükümet OHAL tasarısını Pazartesi gününden itibaren parlamentonun iki kanadına göndererek yasalaştıracak. Sağlık OHAL uygulaması hükümetin, Corona virüsü ile mücadelede gereken adımları daha rahat atmasına olanak veriyor, gerekirse fabrika ya da otellere el koyma yetkisi gibi olağanüstü yetkilerin yanısıra, gereken kararları daha hızlı almasına olanak sağlıyor. Fransız Bakan, 11 Mayıs’tan itibaren aşamalı olarak hayatın normale dönüşü konusunda da Fransızlar’ı uyararak, “Sokağa çıkma kararı son ana kadar izlenecek. 11 Mayıs’a kadar kurallara uyulmazsa, sokağa dönüş kararı yeniden gözden geçirilir” dedi. Ülkedeki maske eksiği konusunda ise Bakan Veran, “11 Mayıs’tan itibaren, sağlık personeline her hafta 100 milyon maske dağıtılacağını, halkın ise daha önce açıklandığı gibi, 4 Mayıs’tan itibaren eczanelerde ve büyük alışveriş merkezlerinde maske alabileceğini belirtti.

Okulların yeniden başlaması kaygıları ve Corona virüsünün bir çeşidinin çocukları da etkilediği bulguları üzerine Veran, “Eğer bir sınıfta tek bir vaka görülürse tüm sınıf, gerekirse tüm okul kapanır” dedi. Ancak veliler halen çocuklarını 11 Mayıs’tan itibaren okullara gönderip göndermeme konusunda kararsız olduklarını dile getiriyor. Fransa’ya seyahat edenler 14 gün zorunlu karantinaya alınacak Fransa Sağlık Bakanı Veran, Fransız vatandaşları dahil ülkeye gelenlerin iki hafta zorunlu karantina ya da olası izolasyona alınacağını da açıkladı. OHAL’i 24 Temmuz’a kadar uzatan tasarıda yer verilen tedbirlere ilişkin bir kararnameye yeni karantina kuralları dahil edilecek. Düzenlemeler, Fransız hükümetine, hareket özgürlüğünü kısıtlama imkanı tanıyacak bazı uygulamaları içeriyor. Veran haftalık kabine toplantısının ardından düzenlediği basın brifinginde, ‘’Karantina, Fransız topraklarına dönen herkese uygulanacak’’ dedi. Sağlık Bakanı, hem karantinanın hem de virüs belirtisi gösteren kişilere uygulanacak izolasyonun süresi ve koşullarının daha sonra yayınlanacak bir kararnamede tanımlanacağını belirtti.

Olivier Veran, insanları izole etme kararlarının, adil olmalarının temini için yargıç denetiminde alınacağını kaydetti. Karantinanın sadece Schengen bölgesi dışından gelenlere mi uygulanacağı, bu kişilerden evlerinde ya da otellerde mi kendilerini karantinaya almalarının isteneceği ve bu uygulamanın ne kadar süre yürürlükte kalacağı gibi konular henüz net değil. Fransa’da non 24 saatte ölü sayısı 166’ya geriledi Corona virüsü ile mücadelede, virüsün en hızlı yayıldığı üst seviyeyi geride bırakan ve 11 Mayıs’ta yeniden sokağa çıkmaya hazırlanan Fransa’da son rakamlar ümit verdi. Fransa Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 166 kişinin yaşamını yitirdiği, böylece Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 24 bin 760’a yükseldiği belirtildi. Ölüm olaylarından 118’i hastanelerde, 48’i ise yaşlı bakım evlerinde gerçekleşti. Böylece, hastanelerde ölen Corona hastası sayısı 15 bin 487’e, yaşlı bakım evlerinde ölenlerin sayısı ise 9 bin 273’e yükseldi.