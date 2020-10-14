Fransa'da sağlık OHAL'i

Almanya’dan Hollanda’ya bütün Avrupa’da kısıtlamalar artıyor.Avrupa günlük toplam vaka sayısında 100 binlere ulaşırken günlük vaka sayısı 51 bin civarında olan ABD’yi geride bıraktı. Avrupa ülkelerinden art arda kısıtlama açıklamaları geliyor.

Fransa'da Covid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren en az 4 hafta süreyle Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasağın şu an alarm durumunda olan Paris, Marsilya, Rouen, Montpellier, Lille, Lyon, Grenoble, Saint Etienne ve Toulouse kentlerinde geçerli olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlık alanında olağanüstü hal ilan ederek günlük vaka sayısını alınacak önlemler ile 20 binlerden 3-4 bine indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fransa’da bugün açıklanan vaka sayısı 22 bin 591 düzeyinde.

"Kontrolü kaybetmedik"

Macron "Fransa’nın kontrolü kaybetmediğini” ancak sağlık sisteminde yedek kapasitenin az olduğunu belirterek durumun “endişe verici” olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ilk dalgadan sonra sağlık çalışanlarının yorgun olduğuna da dikkat çekti.