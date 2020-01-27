Fransa'da Sakat Bırakan El Bombası Yasaklandı

Son yıllarda gösterilerde kullanılan polis şiddetiyle dünya gündemine gelen Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemleri sırasında çok sayıda göstericinin elinin kopmasına ve yaralanmasına yol açan patlayıcı gaz bombasının (GLI-F4) kullanımı yasaklandı.

Bugüne kadar tüm itirazlara rağmen bu silahları kullanmaya devam eden Fransız hükümeti, ilk kez İnsan Hakları örgütlerinin çağrısı yönünde adım attı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bundan birkaç ay önce polis tehlikeli durumları engellemek için bu el bombalarını kullandı. Bazı göstericler de yerden bunları alıp fırlatmak istedikleri için yaralandı. Artık bu siahların kullanımının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Yasaklanan bomba ne içeriyor?

Küçük olsa da verdiği ağır hasar nedeniyle çok sert eleştirilen el bombaları 17,8 cm uzunluğunda, 5,6 cm çapında ve 190 gr ağırlığında. Üstelik fırlatıldığında 3'lü etki yaratıyor. Öncelikle, kulakları sağır eden 165 desibel gücünde, bir uçağın kalkış anındaki gürültüsünden daha güçlü bir ses çıkarıyor. Bu sesle amaç önce eylemciler üzerinde yıkım etkisi yapan psikolojik şok yaşatmak. Ardından da göz yaşartıcı gaz bulutu ve nefes yoluyla etkili olan bir gaz devreye giriyor.