Fransa'da Sakat Bırakan El Bombası Yasaklandı

Son yıllarda gösterilerde kullanılan polis şiddetiyle dünya gündemine gelen Fransa'da, Sarı Yelekliler eylemleri sırasında çok sayıda göstericinin elinin kopmasına ve yaralanmasına yol açan patlayıcı gaz bombasının (GLI-F4) kullanımı yasaklandı.
Bugüne kadar tüm itirazlara rağmen bu silahları kullanmaya devam eden Fransız hükümeti, ilk kez İnsan Hakları örgütlerinin çağrısı yönünde adım attı.
İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Bundan birkaç ay önce polis tehlikeli durumları engellemek için bu el bombalarını kullandı. Bazı göstericler de yerden bunları alıp fırlatmak istedikleri için yaralandı. Artık bu siahların kullanımının yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Yasaklanan bomba ne içeriyor?
Küçük olsa da verdiği ağır hasar nedeniyle çok sert eleştirilen el bombaları 17,8 cm uzunluğunda, 5,6 cm çapında ve 190 gr ağırlığında. Üstelik fırlatıldığında 3'lü etki yaratıyor. Öncelikle, kulakları sağır eden 165 desibel gücünde, bir uçağın kalkış anındaki gürültüsünden daha güçlü bir ses çıkarıyor. Bu sesle amaç önce eylemciler üzerinde yıkım etkisi yapan psikolojik şok yaşatmak. Ardından da göz yaşartıcı gaz bulutu ve nefes yoluyla etkili olan bir gaz devreye giriyor.
Sarı Yeleklier eylemlerinde yaralananlar hakkında bilanço tutan serbest gazeteci David Dufresne'e göre, sözkonusu bomba nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 33 kişi de yaralandı.
GLI-F4 adlı gaz ve ses bombası, 2017 yılında daha sert bir bomba olan OF-F1 adlı bombanın yerini almıştı. OF-F1'in isabet ettiği Remi Fraisse adlı çevreci gencin yaşamını yitirmesinin ardından bu bombanın kullanımı 2017 yılının Mayıs ayında yasaklanmıştı. GLI-F4'lerin de kullanımına sınırlama getirilmiş; biri kullanan, diğeri ortamın güvenliğini kollayan iki polis tarafından kullanılması zorunluluğu yönetmeliklere eklenmişti.
Danıştay reddetmişti
İnsan hakları savunucuları, uzun süredir, hükümetin LBD adı verilen plastik mermi, kalabalıkları dağıtmaya yarayan el bombası ve GLI-F4'lerin yasaklanması için mücadele veriyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayında İnsan Hakları Ligi bu silaharın yasaklaması için Danıştay'a başvuru yapmıştı. Hükümet ise ateşli silah kullanmadan önceki son aşamanın GLI-F4 bombası olduğunu, bunları kullanmanın yasaklanması durumunda, silah kullanmak zorunda kalacakları" yönünde savunma yapınca, Danıştay bu talebi reddetmişti.
AA foto muhabiri de gözünü kaybetti
Avrupa'da göz yaşartıcı gaz içeren el bombalarını kullanmaya devam eden tek ülke Fransa. Paris'te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın da 5 Aralık genel grev eylemleri sırasında, polisin kullandığı plastik el bombasının isabet etmesi sonucu, başında kask ve maske olmasına rağmen bir gözünü kaybetmişti.
"Karar geç geldi"
İnsan Hakları Ligi'nin ve çok sayıda kurbanın avukatlığını yürüten Arie Alimi, kararın olumlu olduğunu, ancak önceden alınması gereken, gecikmiş bir karar olduğunu dile getirdi. Alimi, "Bu silahların üretimi durmasına rağmen eldeki stoklar kullanılmaya devam edildi. Çok sayıda kişi yaralandı, gözü çıktı ya da eli parçalandı" dedi.
Sarı Yelekliler’in eylemi sırasında sözkonusu patlayıcılar nedeniyle bir eli kopan Antoine Boudinet ise, bu yasaklamanın yeterli olmadığını, polisin ve hükümetin kamu düzeninin sağlanması politikasının tümüyle reformdan geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
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