Fransa'da Salgının Hızlandığı 20 İl Gözlem Altında

Fransa'da hükümet, Corora virüsü pandemisiyle mücadelede yeni ve zorlu bir döneme girdi. Corona virüsü salgınının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının hızla yayılması nedeniyle ülkede vaka sayıları 30 bini aştı. Başbakan Jean Castex, aralarında başkent Paris'in de bulunduğu 20 ilin gözlem altına alındığını söyledi. Sağlık Bakanı Olivier Veran ise hastaneye kaldırılan yaşlı nüfus oranında aşı sayesinde azalma görüldüğünü açıkladı. Corona virüsü ile etkin mücadele veren Fransa'da, son bir hafta boyunca vaka sayısı 25-30 bin arasında, ölü sayısı ise 200 ila 400 kişi arasındaydı. Başbakan Castex, Sağlık Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında, virüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantları nedeniyle tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da vaka sayılarının arttığını söyledi. Başbakan, ikinci dalganın vurduğu Kasım ayından bu yana ilk kez vaka sayısının 30 bini aştığını belirterek, "20 ilde valiliklere yazı gönderdim. Yerel yönetimlerle de iletişim içindeyiz, eğer durum kötüye giderse bize bildirmeleirni istedim" dedi. Castex, duruma göre, 6 Kasım'da bu 20 ilde de tıpkı Nice ve Dunkerque illerinde olduğu gibi, akşamları genel sokağa çıkma yasağının yanısıra haftasonları da genel karantina uygulanacağını kaydetti. Başbakan, Paris ve banliyölerinin de içinde olduğu 20 ile ilişkin kararlar alınsa da tüm ülkenin yeniden kapanmasının henüz gündemde olmadığını söyledi.

Yaşlı hastalar azalıyor Sağlık Bakanı Olivier Veran da aşı kampanyasında belirledikleri önceliklerin doğru öncelikler olduğunun ortaya çıktığını, en yüksek tehlike grubundaki yaşlı nüfusun aşılanması nedeniyle, hastanelere kaldırılanların yaş ortalamasının gençleşmeye başladığını dile getirdi. Veran, toplam 2 milyon 600 bin kişinin aşılandığını, Şubat ayı sonunda bu sayının 4 milyona ulaşacağını söyledi. Bakan Veran, Mayıs ayı ortasında da 50 yaş üzerindeki herkesin aşılanmasını tamamlayacaklarını kaydetti. Aşı Uygulama Konseyi Başkanı Prof. Alain Fisher de Pfizer ve Astra Zeneca aşılarının İskoçya ve İsrail'deki uygulamalarının her iki aşının da yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini, bu iki aşının etki oranının farklı olduğu izleniminin yanlış olduğunu dile getirdi. Fransa'da salgının başından bu yana 85.347 kişi Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Paris Belediyesi’nden ‘genel karantina’ önerisi Ancak hükümetin ülkeyi sıkı bir karantinaya almadan kısmi karantina uygulaması eleştiri alıyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümete üç haftalık sıkı bir karantina uygulanmasını önereceğini açıkladı. Belediye yetkilileri, Paris'in artık daha uzun kapanma kararına dayanamayacağını, üç hafta tümüyle kapandıktan sonra tüm kentin yeniden, tüm alanlarda normale dönmesini sağlamak istediklerini dile getiriyor.

Hastanelere siber saldırı Fransa'da salgınla mücadele devam ederken, zor günler yaşayan hastaneler şimdi de siber saldırılara hedef oldu. Hastanelerin hasta bilgileri içeren veri kayıtlarına giren hacker'lar, 500 bin hastaya ait hassas tıbbi verileri ele geçirdi. Önlemler, Fransa'da Corona virüsüyle mücadele etmek için büyük çaba harcayan sağlık çalışanlarına daha büyük bir yük bindirdi. Saldırının kaynağı araştırılana kadar bazı işlemleri elden yapmak zorunda kalan pek çok hastanede hem Corona, hem de diğer ünitelerde işlem ve ameliyatlar yavaşladı. Hastaneler, acil olmayan ameliyatları ya da röntgen çekimlerini ertelemek zorunda kaldı. Fransa Dijital Teknoloji Bakanı Cedric O, 2020 yılında 27 Fransız hastanesinin saldırıya uğradığını, bu saldırıların tüm ülkeye yayılmasından endişe ettiklerini belirtti. Cedric O, yılbaşından bu yana haftada bir hasteneye siber saldırı yapıldığını açıkladı. Ancak Fransa, hastanelerine siber saldırı düzenlenen tek ülke değil. Avrupa ve Amerika'da da çok sayıda hastane bu saldırıların hedefi oluyor. Geçtiğimiz yıl Amerika'da Sağlık devi Universal Sağlık Hizmetleri’ne bağlı 400 sağlık tesisi de siber saldırılardan etkilenmişti. Uzmanlar, şimdilik, bu saldırıların politik değil, para kazanma amaçlı olduğunu ve yabancı devletler tarafından desteklenmediğini düşünüyor.