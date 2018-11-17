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Fransa'da "Sarı yelekliler" akaryakıt zammını protesto etti

17.11.2018 17:02 | Son Güncelleme

Fransa'da otoyolları kapatan binlerce "sarı yelekli" eylemci akaryakıt zammına tepki gösterdi.

Savoie'de otomobilin çarptığı bir gösterici hayatını kaybederken, ülke genelindeki olaylarda en az 47 kişi de yaralandı.Fransa'da on binlerce kişi hükümetin akaryakıt zammını proteso etmek amacıyla çeşitli noktalarda otoyollorı kapattı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen sürücüler havalimanlarına giden yolları, otoyol bağlantılarını, otoyol gişelerini ve kavkaşları bloke ediyor.

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler" olarak bilinen protestocular, "yeşil vergi" adı altında dizel yakıta yapılması planlanan yüzde 23 zam ile ile benzine yapılması planlanan yüzde 15 zamma tepkili.

Lyon yakınlarındaki Savoie bölgesinde otoyolda gösteri yapan bir eylemci otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, protestoya sahne olan otoyolda göstericilerin etrafını sarması üzerine otomobil sürücüsünün paniklediğini ve gaza bastığını aktardı. Castaner, sürücünün çarptığı kadın göstericinin hayatını kaybettiğini söyledi.

50 bin civarında kişinin katıldığı gösterilerde üçü ağır 47 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis, olaylar nedeniyle 24 kişinin tutuklandığını, 17 kişinin ise halen sorgulandığını bildirdi.

Bazı bölgelerde kaos yaşanması üzerine polisin göstericilere müdahale ettiği bildirildi. Güvenlik güçleri Paris'te çevreyolunu kapatmak isteyen gruba izin vermedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ekonomi reformu kapsamında açıkladığı vergi artışlarıyla ülkenin fosil yakıt kullanımını azaltmak amaçladıklarını ifade etmişti.

dpa,AP,rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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