Fransa’da Sarı Yelekliler eylemi 13. haftasında

Fransa’da hükümet karşıtı Sarı Yelekliler eylemi, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde 13’üncü haftasında devam etti.

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini göstermek için 13’üncü kez sokağa indi. Başkent Paris’te Champs-Elysees Caddesi’nde toplanan Sarı Yelekliler, Ulusal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Alınan güvenlik önlemleri dolayısıyla göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, ulusal meclise göstericileri yaklaştırmak istemedi. Göstericiler polise taş atarken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Polisin ateşlediği bir gaz fişeğiyle göstericilerden birinin eline isabet etmesi sonucu elinden yaralanan bir göstericinin elini kaybetme ihtimali olduğu belirtildi. Ulusal meclise yaklaştırılmayan göstericiler, senatoya doğru yürüyüşe geçti. Burada da ulusal meclisin önündekine benzer bir güvenlik ağının olmasından dolayı, cadde ve sokaklara dağılan göstericiler, yer yer çöp bidonlarını ateşe verdi. Bazı arabaları da kundaklayan eylemciler, banka ve kahvehanelerin vitrinlerine zarar verdi. Sık sık polisle karşı karşıya gelen göstericiler, Eyfel Kulesi yakınında da polisle çatıştı. Trafik lambalarını söküp polise atan göstericiler yine bir arabayı ateşe verdi.