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Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler, 13'üncü haftasında da devam etti - Paris'teki gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken, biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin eli koptu - Ülke genelindeki protestolara 12 bin 110 kişi katılırken, 25 kişi gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıkarken, biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 13'üncü haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler, Ulusal Meclise geldiklerinde olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Görgü tanıklarına göre, eylemde polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Göstericiler, daha sonra Senato'ya doğru yönelirken, Montparnasse Bulvarı'nda yaptıkları yol kapatma eylemi trafikte aksamlara sebep oldu. Eylemciler, aynı zamanda bir aracı ateşe verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Elysee Sarayı'nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle da İtalya sınırında gösteri düzenledi.

Dijon kentindeki gösteride de eylemciler, bir alışveriş merkezine girerken, Rennes'deki eylemde bir bankanın camı kırıldı. Lyon'da düzenlenen gösteride ise 15 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke genelindeki protestolara Paris'te 4 bin olmak üzere, 12 bin 110 kişi katıldı.

- Protestolar

2,5 aydır devam eden gösteriler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polisle eylemcilerin zaman zaman çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması ve polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.

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