Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 13'üncü haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da hükümet karşıtı sarı yelekliler başta başkent olmak üzere, çeşitli kentlerde yönetime karşı tepkilerini göstermek için bir kez daha sokağa çıkarken, biber gazı kapsülü isabet eden bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 13'üncü haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Göstericiler, Ulusal Meclise geldiklerinde olaylar çıktı. Polis, taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Görgü tanıklarına göre, eylemde polisin kullandığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir kişinin elinin koptuğu belirtildi.

Göstericiler, daha sonra Senato'ya doğru yönelirken, Montparnasse Bulvarı'nda yaptıkları yol kapatma eylemi trafikte aksamlara sebep oldu. Eylemciler, aynı zamanda bir aracı ateşe verdi.