HABER

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 16. haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 16. haftasında da devam etti - Ülke genelinde 39 bin 300 kişinin katıldığı gösterilerde 37 kişi gözaltına alındı - Paris, Rennes, Nantes, Toulouse ve Lyon'daki protestolarda olaylar çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti.

Sarı yeleklilerin eylemleri 16. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Denfert-Rochereau Meydanı'na kadar yürüdü. Aralarında sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet ve Maxime Nicolle'un bulunduğu eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bir grup gösterici daha sonra Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Elysee Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilerde 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nantes kentinde yapılan eylemde protestocular ile polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birkaç kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Toulouse'da olayların çıktığı gösteride 4 kişi gözaltına alındı. Lille, Rennes ve Lyon kentlerindeki eylemlerde de gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 39 bin 300 kişi katıldı.

- Milletvekiline polis şiddeti

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Loic Prud'homme, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bordeaux'daki eylemde polisin şiddetine maruz kaldığını belirtti.

- Protestolar

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı 8 bin 400'ü geçerken 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdiUğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

Beklenmedik hareket! Doğmamış çocuklarına...

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cansız bedeni araçtan zor çıkarıldı

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.