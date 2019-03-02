Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 16. haftasında sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti.

Sarı yeleklilerin eylemleri 16. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Denfert-Rochereau Meydanı'na kadar yürüdü. Aralarında sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet ve Maxime Nicolle'un bulunduğu eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bir grup gösterici daha sonra Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Elysee Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilerde 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nantes kentinde yapılan eylemde protestocular ile polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birkaç kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.