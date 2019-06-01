HABER

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 29. haftasında yeniden sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 29. haftasında yeniden sokaklarda

PARIS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 29. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te Denfert-Rochereau Meydanı'nda toplanan eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Toulouse kentindeki eylemde polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde düzenlenen gösterilere bin 500'ü Paris'te olmak üzere 9 bin 500 kişi katıldı. Gösterilerin başladığı 17 Kasım 2018'den bu yana en düşük katılım gerçekleşti.

Eylemciler, katılım az olsa da gösterilere devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'i polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”Bakan Turhan: “Bu coğrafyada büyük devlet olmanın bedeli var”
Fatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtıFatih Camii avlusunda binlerce kişi oruç açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Soylu duyurdu: Büyük bir eylem yapacakken yakalandılar

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı

4 kişi hayatını kaybetmişti! 21 kişi tutuklandı

6 gündür kayıptı! Liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 12 ölü, 83 yaralı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.